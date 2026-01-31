Administratör sökes till internationellt företag!
Har du en förmåga att kombinera noggrann administration med ett framåtlutat driv? Är du orädd för att lyfta luren och ställa krav för att få resultat? Vi söker nu en operativ koordinator till ett internationellt uppdrag med start i februari.
OM TJÄNSTEN
I rollen som kommunikativ administratör blir du en central del av ett spännande internationellt projekt där fokus ligger på att säkra och dokumentera intern dokumentation. Du arbetar nära projektledningen och spelar en avgörande roll i att skapa ordning och överblick i en dynamisk miljö.
Ditt huvudansvar är att driva en viktig claim-process som kräver både struktur och ett aktivt agerande. Du hanterar grundläggande datahantering - bearbetning, kvalitetssäkring och administration av större datamängder i Excel. För att nå målen behöver du vara kommunikativ och drivande; det innebär att du självständigt kontaktar externa parter och leverantörer för att begära in underlag, ställa krav och följa upp ärenden tills de är helt i mål.
Genom ditt arbete transformeras rådata till värdefulla beslutsunderlag, samtidigt som du genom personlig mognad och eget driv säkerställer att inga frågor lämnas obesvarade. Du kommer också att vara ett värdefullt stöd i den dagliga driften genom att hantera varierande ad hoc-uppgifter.
Vi ser gärna att du har en prestigelös inställning till arbetet då vi värdesätter att du är flexibel och anpassningsbar inför nya utmaningar. Vi söker dig som har en personlig mognad och som vågar ta plats i organisationen.
Uppdraget sträcker sig fram till juli och önskad start är omgående. Du får flexibla arbetstider (8-17) och förväntas arbeta på kontoret i Stockholm. I den här rollen får du också chansen att arbeta i en dynamisk och internationell miljö.
• Ringa och mejla internationella leverantörer för att begära in underlag och följa upp utestående frågor
• Hantera och strukturera manuell data i Excel
• Aktivt hantera och lösa varierande ad-hoc uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare arbetat i en administrativ eller koordinerande roll
• Har god telefonvana från din arbetslivserfarenhet
• Har mycket god vana att arbeta i Microsoft Excel, med förmåga att snabbt förstå och hantera data
• Har mycket goda kunskap i engelska, både i tal och skrift
• Mycket noggrann och detaljorienterad i ditt arbete
Det är meriterande om du har
• Goda språkkunskaper i svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Noggrann
• Flexibel
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
