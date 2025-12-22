Administratör ref. nr. 143/25 : Individ- och familjeomsorgen
Kalix kommun / Administratörsjobb / Kalix Visa alla administratörsjobb i Kalix
2025-12-22
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du vara navet som får vardagen att funka - och samtidigt göra skillnad för människor? På Individ och familjeomsorgen (IFO) i Kalix kommun får du en varierad och betydelsefull roll nära verksamheten, där du bidrar till kvalitet, struktur och ett gott bemötande. Vi jobbar med nära ledarskap, stabilt teamarbete och har fokus på utveckling och god arbetsmiljö. Vill du också vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss får du en nyckelroll i att skapa ordning, struktur och service i det dagliga arbetet. Du blir en central del av teamet och arbetar med uppgifter som gör skillnad - både för verksamheten och de människor vi möter.
Reception och service - välkomna besökare, ge information och skapa ett professionellt första intryck.
Dokumenthantering - registrera och diarieföra inkommande och upprättade handlingar, säkerställa ordning och kvalitet i dokumentationen.
Administrativt stöd - bistå socialsekreterare och enhetschefer med underlag, registerutdrag, dokumentation och telefonkontakter.
Avtalsadministration - hantera hyreskontrakt och tillhörande uppgifter med noggrannhet.
Självständiga handläggningsuppgifter - ta ansvar för egna ärenden och bidra till att processerna fungerar smidigt.
Flexibilitet i fokus - arbetsuppgifterna varierar över tid, vilket ger dig en dynamisk och utvecklande vardag
Vi söker
För att lyckas och trivas i denna roll har du:
Minst gymnasieutbildning.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av handläggning och dokumentation inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av kommunikation, klientbemötande samt administration och IT.
B-körkort
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot myndighetsutövning eller liknande.
Erfarenhet av socialt arbete inom myndighetsavdelning.
Erfarenhet av verksamhetssystem för social dokumentation.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett positivt och ödmjukt förhållningssätt och som trivs i mötet med människor. Du är tydlig i din kommunikation och trygg i att sätta gränser när situationen kräver det. Du har lätt för att samarbeta, delar gärna med dig av dina kunskaper och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du arbetar strukturerat, har god ordning i ditt arbete och tar ansvar för att uppgifter blir slutförda. Du är lösningsfokuserad, tillmötesgående och har en vilja att hjälpa till och bidra där det behövs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna roll får du möjlighet att kombinera struktur och service med mänsklig kontakt. Du blir en central del i ett team som värderar kvalitet, ordning och utveckling, där ditt arbete bidrar direkt till en bättre vardag för både kollegor och medborgare. I Kalix får du även den lilla kommunens fördelar: nära till kollegor, chefer och samarbetspartners. Om du vill göra skillnad, utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö och bidra till en positiv arbetskultur är detta tjänsten för dig.
Vi erbjuder
Läs om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Områdeschef
Hanna Henriksson hanna.henriksson@kalix.se 0923-654 00 Jobbnummer
9658738