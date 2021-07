Administratör/produktionsplanerare Till Fmtis Ledningsstödenhet - Försvarsmakten - Administratörsjobb i Västerås

Försvarsmakten / Administratörsjobb / Västerås2021-07-01Trivs du i en roll där administration, kvalitet, struktur och uppföljning är en stor del av vardagen?Är du en serviceinriktad person som är uppmärksam och tillmötesgående, med en positiv inställning? Då kan du vara den vi söker!Just nu söker Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) 2 tjänster som Produktionsplanerare till Försvarsmaktens Ledningsstödsenhet med stationeringsort Bålsta.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom administratör och produktionsplanerare har du varierande arbetsuppgifter som syftar till att skapa goda förutsättningar för att förbättra och stödja både den dagliga och långsiktiga verksamheten. Arbetet kan bestå i att:Hantera inköp i affärssystemet SAP PRIO, fakturagranskningDokumentera genomförda utbildningar och kompetenser på Avd/sektionens personalSköta arbetstidsplaneringen och resursplanering för Avd/sektionens personalRedaktör intranätPersonaladministrationÖvriga administrativa arbetsuppgifterMötesbokningarHantering och förvaring av hemliga handlingarProduktionsplanerare stödjer, sektionschefer och avdelningschef med administrativa uppgifterVi erbjuder digI Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt att man bidrar till avdelningens samlade förmåga vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.2021-07-01Du har lägst gymnasieutbildningGod förmåga att uttrycka dig i tal och skriftErfarenhet av administrationErfarenhet av att arbeta i affärssystemGoda datakunskaper samt mycket goda erfarenheter i Microsoft OfficeDu har som lägst körkort BMeriterandeErfarenhet av affärssystem SAPErfarenhet av arbete i statlig myndighetKunskap om ArbetstidslagenEn del av våra arbetsuppgifter beordras med kort varsel, så du behöver vara flexibel, serviceinriktad och ha en positiv inställning.Ibland löser du uppgifter ensam, ibland i grupp. Det är därför viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra. Som person är du noggrann, strukturerad och har förmågan att organisera och planera ditt arbete. Du har ett proaktivt arbetssätt där du säkerställer säkerhetsaspekter samt kvalitén på ditt arbete.Vi kommer att lägga stor vikt vid att hitta rätt person som är villig att lära och utvecklas tillsammans med oss.Arbetsort: Bålsta. Tjänsteresor till andra orter kan förekomma.Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande sektionschefer Patrik Bentelius (018-280310) eller Henrik Pettersson (018-280320).För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta HR-generalist Maria Viitasalo08-788 75 00 (växel).OFR/O Johan Nestwall-BooOFR/S Martin SparrSACO Pär LomanSEKO Matz FelixSamtliga nås via växeln på 019-393 500Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-07-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför just du är mest lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-07-31Försvarsmakten5840048