Administratör på heltid till vår kund Ragn-Sells
2026-04-23
Vi söker nu en engagerad och flexibel administratör för ett konsultuppdrag på heltid hos vår kund
Ragn-Sells.
Detta är ett spännande uppdrag för dig som trivs i en föränderlig miljö, gillar att ta initiativ och vill vara med och stötta verksamheten under en viktig utvecklingsfas.
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstid måndag till fredag kl. 07:00-16:00. Start sker omgående, och uppdraget löper preliminärt till 2026-09-30, med möjlighet till förlängning.
Syftet med tjänsten är att stötta verksamheten under implementeringen av ett nytt affärssystem samt bidra till att utveckla och etablera nya arbetssätt. Du kommer att arbeta brett med administrativa uppgifter och stötta där behov uppstår i det dagliga
arbetet. Rollen kräver därför ett flexibelt arbetssätt och en förmåga att snabbt kunna ställa om från dag till dag.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• stötta verksamheten med löpande administrativa uppgifter
• avlasta teamet där behov finns
• bidra under implementeringen av nytt affärssystem
• hjälpa till att skapa och utveckla nya arbetssätt och rutiner
• självständigt ta dig an uppgifter utifrån manualer och instruktioner
Kvalifikationer
Mycket god systemvana inom Microsoft Office, tex Excel
B-körkort - Resor kan förekomma inom Göteborg med omnejd.
Meriterande:
erfarenhet av administrativt arbete eller kundservice
tidigare arbete i Microsoft Dynamics 365
Låter detta som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9872911