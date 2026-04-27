Administratör på deltid (50%) - med möjlighet att växa till heltid
2026-04-27
Vill du vara en del av ett familjärt bolag där du får en central roll i att skapa struktur och stötta verksamheten? Nu söker vi en administratör på deltid (50%) till ett mindre bolag inom energibranschen.
Tjänsten är initialt på 50%, med goda möjligheter att på sikt växa i omfattning i takt med verksamhetens behov.
Om rollen
Du kommer att arbeta brett med administrativa uppgifter och vara ett viktigt stöd till organisationen. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Administrera och hantera tankkort för kunder
Dokumentation och strukturering av material (bl.a. i SharePoint)
Hantering av kund- och leverantörsavtal
Skriva och stötta i offertarbete
Föra protokoll och stötta vid möten
Allmän administration i Office och kundunika system
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trivs i en roll där du får ta ansvar. Du har ett öga för ordning och gillar att arbeta i en mindre organisation där man hjälps åt.
Erfarenhet av administrativt arbete
God systemvana (meriterande med Fortnox, Upsales eller liknande)
Flytande svenska och engelska
Van att arbeta strukturerat och noggrant
Om arbetsplatsen
Du utgår initialt från kontor i centrala Stockholm, men bolaget kommer att flytta till nya lokaler i Enköping efter sommaren. Det är därför viktigt att du har möjlighet att arbeta från det kontoret på sikt.
Det finns viss möjlighet till distansarbete, men rollen förutsätter att du är på plats för att stötta teamet, då det är en mindre organisation med nära samarbete.
ÖvrigtOmfattning: Deltid, ca 20 timmar/vecka
Flexibla arbetstider
Start enligt överenskommelse eller när vi hittar rätt stjärna Så ansöker du
