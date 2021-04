Administratör på 50% till företag i Solna - The Place AB - Administratörsjobb i Solna

The Place AB / Administratörsjobb / Solna2021-04-13The Place är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som är specialiserade inom ekonomi, marknad/kommunikation och administrativa tjänster. Varje år tillsätter vi hundratals tjänster hos våra kunder som befinner sig i många olika branscher. Vi har funnits sedan 1988 och vår verksamhet är en av branschens mest erfarna och betrodda. Vi är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.Vi söker just nu en administratör till vår kund som har sitt kontor i Solna. Du kommer att tillhöra logistikavdelningen på ca 20 personer och där kommer du att arkivera produktionsprotokoll. Du kommer att sortera och arkivera och det kräver att du är noggrann, organiserad och kvicktänkt. Övrig administration kan också förekomma. Tjänsten är på 50% och du lägger upp själv hur du vill arbeta dina timmar under veckan. Start omgående och fram till 30/8, med goda chanser till förlängning. Du kommer att vara anställd av The Place och arbeta ute hos kund. Kunden är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. De har över 10 000 medarbetare och bedriver verksamhet i fler än 40 länder.Dina primära arbetsuppgifter kommer vara följande:* Arkivera produktionsprotokoll* Sortera ut och strukturera upp protokoll* Övrig administration* Stötta övriga avdelningar inom logistik/produktion vid behov med administrationVem tror vi att du är?För att snabbt komma in i rollen som administratör hos vår kund ser vi att du har:* Gymnasieutbildning eller motsvarande* Kunskaper inom administration* Kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift* Är noggrann och snabblärd* God datavanaSom person är du duktig på att strukturera och organisera. Du är självgående och tar egna initiativ. Du kan arbeta självständigt men är trots detta en bra lagspelare. Övrigt ser vi att du är glad, positiv och tycker om att göra rätt.Tycker du att tjänsten låter intressant? Tveka inte då att skicka din ansökan redan idag. Vi gör löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.The Place - Where happy work happensLåter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.Några förmåner som medarbetare hos The Place:* En tilldelad jobbagent som tillsammans med dig tittar på utvecklingsmöjligheter* Engagerat och modernt ledarskap med förståelse för livspussel* Onboardingplan* Kollektivavtal med pensionssparande, föräldralön m.m.* Friskvårdsbidrag* Specialerbjudanden* Mentorskap* Nätverksträffar* KompetensutvecklingNyckelord: administratör, arkivarie, arkiv, protokoll, produktionsprotokoll, halvtid, SolnaVaraktighet, arbetstidDeltid Visstid2021-04-13Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-13The Place AB5688642