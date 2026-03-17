Administratör och laboratorieansvarig vid Abisko naturvetenskapliga station
Polarforskningssekretariatet / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2026-03-17
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polarforskningssekretariatet i Kiruna
, Luleå
, Stockholm
, Lysekil
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Myndigheten ansvarar för långsiktig planering av forskning och forskningsinfrastruktur samt för att organisera och genomföra forskningsexpeditioner i Arktis och Antarktis.
Myndighetens övergripande mål är att bidra till ökat internationellt genomslag för svensk polarforskning genom samverkan, högkvalitativ forskningsinfrastruktur och internationella samarbeten samt främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön.
Verksamheten omfattar bland annat Abisko naturvetenskapliga station, Kristineberg marina forskningsstation, forskningsisbrytaren Oden samt de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis. Polarforskningssekretariatet har cirka 50 medarbetare och finns i Luleå, Abisko, Helsingborg och Fiskebäckskil.
Polarforskningssekretariatet söker nu en administratör/labbansvarig för sommaren 2026 till enheten för landbaserat forskningsstöd, med placering vid Abisko naturvetenskapliga station. Enheten leds av enhetschef och består av totalt tolv medarbetare. Arbetet kommer att bedrivas i tät samverkan med dessa.
Om enheten
Enheten för landbaserat forskningsstöd ansvarar för att främja och samordna landbaserad polarforskning samt att stödja forskningsprojekt i fält. En central del av enhetens verksamhet är drift och utveckling av Abisko naturvetenskapliga station, som är en internationellt ledande forskningsplattform i Arktis.
Enheten ger stöd till forskare genom logi och fältboenden, stöd vid fältarbete, laboratorier, miljöövervakning och datahantering samt deltar i och samordnar nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Enheten ansvarar också för planering och genomförande av expeditioner till Antarktis.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• service till gäster såsom nycklar, information, anslag
• post- och frakthantering
• besvara mejl och växeltelefonpassning
• handläggning av ansökningar, bokningar av boende, lokaler samt labbutrymmen och -utrustning
• tillsyn av labbutrymmen, experimentträdgårdar, utrustning samt kemikalieskåp
• viss lokalvård av labbutrymmen och se till att nödvändig utrustning finns ren och tillgänglig för nästa användare
• fylla på och beställa förbrukningsartiklar
• föra nödvändig dokumentation i diverse loggböcker i labben
• introducera nya labbanvändare
• ansvara för kemikalieskåpen och utlämning av kemikalier
Vi söker dig som har
• utbildning och/eller erfarenhet inom relevant ämnesområde
• goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Du ser gärna att du
• har erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö
• har erfarenhet av att arbeta med gästservice
Du arbetar nära enhetschefen och vi söker dig som har god initiativförmåga, kan prioritera dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta både självständigt och i team.För att lyckas i rollen behöver du vara självständig, noggrann och ha ett ansvarsfullt arbetssätt.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningen är en säsongsanställning på heltid under perioden 22 juni till 25 september 2026. Vi tillämpar individuell lönesättning och flexibel arbetstid.
Placeringsort: Abisko
Polarforskningssekretariatet strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Hos oss är det också viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv.Kontakt
Information om tjänsten lämnas av enhetschef Margareta Johansson, margareta.johansson@polar.se
.
Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig, Rina Lindeström rina.lindestrom@polar.se
, Facklig företrädare: Annika Kristoffersson, OFR/ST, annika.kristoffersson@polar.se
.
Intresserad?
Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan ska ha inkommit senast 10 april 2026.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polarforskningssekretariatet
(org.nr 202100-4060) Jobbnummer
9802119