Administratör & kundtjänstmedarbetare sökes till Ragn-Sells!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-04
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Bli en del av Ragn-Sells insatsstyrka i Kallhäll och spela en nyckelroll under deras systembyte. Här får du bidra med struktur och service i en dynamisk miljö där din insats verkligen gör skillnad för kunder över hela Sverige.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vår kund Ragn-Sells är ett företag i framkant som vill bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Om detta är en vision du också brinner för kan detta komma att bli din perfekta arbetsplats!
Ragn-Sells har nyligen genomfört ett omfattande systembyte och söker nu förstärkning för att stötta verksamheten under övergångsperioden. Som en del av ett dedikerat team kommer du att bidra till att hantera inkommande ärenden, arbeta med administrativa uppgifter och säkerställa att processerna fungerar effektivt i de nya systemen.
Rollen är varierad och innebär både kundkontakt och administrativt arbete, med fokus på att minska den uppbyggda backloggen och skapa ett smidigt arbetsflöde. Du får en introduktion till systemen, men eftersom verksamheten befinner sig i en intensiv fas är det viktigt att du är nyfiken, initiativtagande och snabbt kan sätta dig in i nya arbetssätt.
Du kommer att arbeta mot kunder över hela Sverige och ingå i ett team där samarbete är en viktig del av vardagen. Samtidigt förväntas du vara självgående, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och vara beredd att rycka in där behovet är som störst.
För att lyckas i rollen behöver du ha en tydlig "can-do"-attityd och en positiv inställning, då det bidrar till en trevlig arbetsmiljö i ett högt arbetstempo.
Info:
Omfattning: Heltid, måndag–fredag kl. 07.00–16.00 (övertid kan förekomma)
Arbetsplats: Kallhäll
Önskad start är omgående till och med 31/10 (med stor chans till förlängning)
Du erbjuds
Läs mer här vad det innebär Att vara konsultDina arbetsuppgifter
Hantera och besvara inkommande kundärenden via mejl.
Ta emot och registrera kundbeställningar via telefon, mejl och kundportal.
Hantera inkommande ärenden och frågor gällande fakturor, produkter, tjänster och priser.
Offerera och prissätta enklare förfrågningar.
Ta emot och administrera reklamationer samt vid behov vidarebefordra ärenden till rätt avdelning.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieexamen.
Har erfarenhet av service sedan tidigare, med fördel av kundtjänst.
Administrativ erfarenhet och vana att arbeta i olika system
Förmåga att hantera flera ärenden och prioritera i ett högt arbetstempo
Är serviceinriktad med ett positivt förhållningssätt.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Har god IT-vana och goda kunskaper i MS Office.
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetat inom miljöbranschen.
Erfarenhet av att ha deltagit vi ett systembyte.
Tidigare ledarerfarenhet eller vana av att koordinera team.
Erfarenhet av orderhantering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen.
Tillitsfull.
Stresstolerant.
Strukturerad.
Kommunikativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QZDQYN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9947148