Administratör/medicinsk Sekreterare Till Vikariepool Prima Vuxenpsykiatri
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
PRIMA Vuxenpsykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna personer från 18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik. Vårt upptagningsområde är nordöstra Stockholm med enheter i kommunerna Danderyd, Täby, Lidingö, Vallentuna, Åkersberga och Vaxholm. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Vi startar nu upp en central vikariepool för att vid behov kunna bemanna våra olika enheter. Därför söker vi nu medicinska sekreterare / administratörer till denna vikariepool. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet i vår vikariepool innebär att du kan komma att hoppa in på alla våra olika mottagningar beroende på var det finns behov. I arbetsuppgifterna ingår telefoni, kassa/reception, journaldokumentation i Take Care, Mina vårdkontakter 1177, och andra typer av dokumentationsarbete samt diverse övriga förekommande göromål för medicinska sekreterare. Mestadels sker arbetet på våra mottagningar då man ska gå in och bemanna vid frånvaro. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare, gärna med några års erfarenhet. Goda datorkunskaper, erfarenhet och kunskap i Take Care är ett krav. Erfarenhet från och kunskap i telefoni som TeleQ eller liknande är starkt meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, noggrann, ansvarstagande, har god prioriteringsförmåga, och är prestigelös. Då du kommer att arbeta på olika mottagningar är det viktigt att du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsrutiner och har lätt att samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter god samarbetsförmåga, kommunikativa färdigheter och en person som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Goda kunskaper i svenskt tal och skrift samt datorkunskaper i relevanta vårdsystem är ett grundläggande krav.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning vid behov med timlön.
Tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan! Om du har några frågor kan du kontakta HR-specialist Kamilla Hagel, kamilla.hagel@primavard.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
PRIMA Barn-och vuxenpsykiatri AB är en privat vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård inom barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri. PRIMA tar ansvar och har alltid patienten i fokus. PRIMA bedriver vård med hög kvalitet där behandling vilar på en vetenskaplig grund. Psykisk hälsa ska vara lika självklar som fysisk hälsa.
PRIMA Vuxenpsykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna personer från 18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik. Vi har allmänpsykiatriska mottagningar, psykosmottagningar och även enheter inom ätstörning, neuropsykiatri m fl. Vårt upptagningsområde är nordöstra Stockholm med kommunerna Danderyd, Täby, Lidingö, Vallentuna, Åkersberga och Vaxholm. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
PRIMA Barn-och vuxenpsykiatri är en del av Prima vård, ett familjegrundat vårdbolag med omkring 150 lokala vårdenheter med stor bredd. Bolaget har omkring 500 000 listade patienter i hälften av Sveriges regioner. Nordstjernan är sedan 2018 huvudägare.
Prima Vård har idag verksamhet inom fyra affärsområden (Psykiatri, Primärvård, Barn- och kvinnohälsa samt Arbetsliv) med drygt 3 000 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Carlsgatan 6 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Kontakt
Kamilla Hagel kamilla.hagel@primavard.se 0723181440 Jobbnummer
9702678