Administratör/Medicinsk sekreterare till Rättsmedicinalverket i Stockholm
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en administratör till enheten för rättsmedicin belägen i Stockholm/Karolinska institutets område/Campus Solna. Enheten består av ca 40 personer som tillsammans arbetar med att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt utfärda rättsintyg. Varav 6 personer ingår i administrationsgruppen.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som administratör/medicinsk sekreterare kommer till stor del bestå i att vara rättsläkarna behjälpliga med att skriva ut protokoll, utlåtanden och yttranden från digitala diktat som görs i samband med rättsmedicinska undersökningar. I arbetsuppgifterna ingår även telefonkontakt med våra uppdragsgivare och allmänheten, övriga allmänna kontorsgöromål, arkivering och registratur. Även visst kvalitetsarbete och projektuppdrag med utvecklingsarbete på enhet/avdelnings- och myndighetsnivå kan förekomma.
Arbetsuppgifterna kräver att du är på arbetsplatsen, det finns därför för närvarande begränsade möjligheter till distansarbete.Publiceringsdatum2026-05-27Kvalifikationer
Utbildning som medicinsk sekreterare eller motsvarande alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell och flerårig erfarenhet av administrativt arbete
Aktuell erfarenhet och vana av att skriva efter diktat
God datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet
Hög it-mognad och god vana vid att arbeta i olika digitala system
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete som registrator
Erfarenhet av administrativt arbete inom statlig myndighet eller offentlig verksamhet
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda senast vid sista ansökningsdagen.
Personliga egenskaper och förmågor
För att kunna hantera verksamhetens innehåll, där svåra händelser beskrivs och dokumenteras, krävs att du har en personlig mognad och empatisk förmåga. Rollen kräver även att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Vi ser även att du har en positiv attityd och ser utveckling av vår verksamhet som en naturlig del av ditt arbete. Vidare behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga, då du i ditt arbete har många kontaktytor såväl internt som externt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i vid Rättsmedicin i Stockholm, Solna. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för att ge lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta Lena Svensson, telefon: 010-483 48 54.Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Läs gärna om våra förmåner:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsmedicin genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. Vi undersöker också misstänkta gärningsmän och brottsoffer som utsatts för våldsbrott. Inom avdelningen för rättsmedicin finns sex rättsmedicinska enheter placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.
Det här gör vi:https://www.rmv.se/verksamheter/rattsmedicin/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
9931847