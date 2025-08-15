Administratör Med Utökat Uppdrag Som Lokal Huvudadministratör (lhad)
2025-08-15
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Är du en problemlösare och fena på Time Care-planering? Då ska du söka denna tjänst! Nu söker vi en engagerad, serviceinriktad och självgående administratör med utökat uppdrag som lokal huvudadministratör till Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med lokala huvudadministratörer/produktionscontrollers som har ett nära och glatt samarbete med varandra.
Rollen som lokal huvudadministratör är ett självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter. Som LHAD är du ett stöd inom förvaltningen till våra chefer, medarbetare och administratörer i Time Care-systemen. I din roll är du systemansvarig och tilldelar behörigheter samt introducerar och utbildar i Time Care-systemen. Vidare kommer du kontinuerligt att vara del av gemensamma nätverksträffar för lokala huvudadministratörer. Som LHAD är du även förvaltningens länk till Intraservice.
För denna roll söker vi en serviceinriktad person med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer och professionella nätverk inom organisationen. Ibland kommer du att stöta på problem där du behöver identifiera kärnan till problemet och ta fram möjliga lösningar, därför söker vi dig som kan arbeta systematiskt och strukturerat. Rollen som LHAD kräver att du trivs med att ta egna initiativ för att driva arbetet i Time Care-systemen framåt.
I denna roll har du möjlighet och goda förutsättningar att driva förvaltningens arbete framåt. Eftersom det är en varierande roll som fortfarande är under utveckling har du även möjlighet att påverka rollens innebörd framåt. I dagsläget finns utvecklingsmöjlighet inom bemanningsplanering utifrån både kort- och långsiktiga behov. En del av dina arbetsuppgifter är också att säkerställa att lagar och avtal följs.Kvalifikationer
Rollen kräver gymnasial utbildning samt en gedigen erfarenhet av Time Care-systemen och Personec. Du skall ha arbetat med administration för verksamheter med schemalagd dygnet-runt bemanning, då det är viktigt att du har god förståelse och en helhetssyn för personallogistik och dess lagar och avtal. För rollen krävs också god kunskap och förståelse om kollektivavtal samt arbetstidslagen.
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete i förvaltningen.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är balanserad, positiv och observant i ditt kundbemötande. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Din arbetstid är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Flextid tillämpas. Som medarbetare i Göteborgs Stad har du förmåner som friskvårdsbidrag och cykelbidrag.
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
