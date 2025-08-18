Administratör med uppdrag som produktionscontroller och lokal huvudadminist
2025-08-18
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Är du noggrann, lösningsorienterad och brinner för att kombinera systemansvar med HR-perspektiv? Nu söker vi en administratör med uppdrag som produktionscontroller och lokal huvudadministratör för våra system TimeCare Planering och TimeCare Pool.
Uppdraget innebär att du är en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att scheman följer gällande lagar, avtal och arbetsmiljökrav. Du är även förvaltningens systemansvariga för TimeCare produkterna, vilket innebär att du både arbetar strategiskt och operativt med bemanningsfrågor.
I rollen ingår det att:
• Vara rådgivare och stöd till chefer och schemaplaneringsfunktioner för att säkerställa hållbara scheman utifrån lagar, avtal och arbetsmiljöperspektiv.
• Följa upp och kontrollera schemaläggning, inklusive saldokorrigeringar, tidsregelkontroller och stickprov.
• Vid behov genomföra utbildningsinsatser i TimeCare-produkterna.
• Samarbeta nära bemanningscontroller, chefsstöd och verksamheternas planeringsfunktioner och för vidare information om system, lag och avtal.
• Vara systemadministratör för TimeCare Planering och TimeCare Pool.
• Ha specialistkompetens i TimeCare produkterna och bra kunskaper inom Personec.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning, gärna med administrativ inriktning, eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Rollen kräver att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en liknande roll. Du behöver också ha erfarenhet av arbete med Time Care planering.
Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper om arbetsrätt och kollektivavtal.
Du behöver också ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker dig som på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en
hög kvalitet.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har modet och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg och examensbevis.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Ersättning

Enligt avtal.
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd
Enhetschef
