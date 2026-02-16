Administratör med receptionistuppdrag till Neurologimottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-02-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Känner du dig redo för ett nytt spännande uppdrag? Drivs du av att ge god service samt vill vara med och utveckla vår administrativa verksamhet tillsammans med härliga kollegor? Då är Neurologimottagningen den rätta platsen för dig!
Verksamhetsområde (VO) neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik har verksamheter i Lund, Malmö och i Höör. Inom område neurologi i Lund finns en stor specialistmottagning, klinisk forskningsenhet samt två slutenvårdsavdelningar. På Neurologimottagningen utreds och behandlas patienter med neurologiska sjukdomar som bland annat multipel skleros (MS), epilepsi, ALS, Huntington, Parkinsons sjukdom samt hjärntumörer. Inom mottagningen har vi förutom läkarmottagning, en stor behandlingsenhet, en dagvård samt rehabiliteringsverksamhet och forskning.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi är en stor verksamhet med möjlighet till varierande och utvecklande arbete. Som receptionist/administratör är du en mycket viktig del av vår verksamhet. Det är du och dina kollegor som skapar förutsättningarna samt ser till att mottagningsarbetet flyter. Vi tycker att det är viktigt med arbetsglädje och att man aktivt bidrar med en positiv inställning till förbättring och utveckling av såväl rutiner som samarbetssätt.
I ditt arbete ingår att bemanna reception och arkiv, registrera remisser, boka nybesök, posthantering, om och avbokningar, 1177-hantering mm. Det kan även ingå andra arbetsuppgifter samt möjlighet till egna ansvarsområden.
Du som nyanställd hos oss kommer att få en bra introduktion som är anpassad till din kompetens och erfarenhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd och avslutad gymnasial utbildning. För den här tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har goda IT-kunskaper då vi jobbar i system som Melior, Meedspeech, Pasis och Qlickview och gärna erfarenhet från administrativt arbete.
Du trivs med administrativt arbete och kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet präglas av flexibilitet, lösningsfokus och hög kvalitetsmedvetenhet. Tjänsten kräver serviceinriktning och förmåga att trivas i en social miljö med många kontaktytor. Förutom ditt goda bemötande mot såväl kollegor som patienter uppskattar vi att du tycker om att ha många bollar i luften, är noggrann och flexibel. Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete hos oss.
Stor vikt kommer läggas vid balansen mellan färdighet, kunskap, och personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att lära känna just dig. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Elisabeth Szopa, Enhetschef elisabeth.szopa@skane.se 046-17 79 60 Jobbnummer
9745808