Administratör med ordningsvaktsförordnande vid Gällivare tingsrätt
Sveriges Domstolar, Gällivare tingsrätt / Väktarjobb / Gällivare Visa alla väktarjobb i Gällivare
2026-01-20
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Gällivare tingsrätt i Gällivare
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som administratör med ordningsvaktsförordnande vid Gällivare tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv med varandra.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Den här rollen består av två delar, huvudsakligen kommer du arbeta med olika administrativa arbetsuppgifter och den andra delen består av arbetsuppgifter inom rollen som ordningsvakt. För att trivas i den här rollen behöver du därför kunna hantera administrativa uppgifter och trivas med att växla mellan rollerna. Du är en central roll i domstolens dagliga arbete. Du har ett varierat och utvecklande arbete med både stora och små uppgifter i en viktig och spännande verksamhet. Du kommer att i hög mån få eget ansvar för delar av dina arbetsområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• registrera mål- och ärenden,
• ansvara för utlämnande av allmänna handlingar,
• intern kontorsservice, bland annat se till att förbrukningsmaterial så som papper, kaffe m.m. finns tillgängligt,
• se till att domstolens besökare blir väl bemötta, får information och god service samt är trygga i domstolens lokaler,
• ansvara för ordning och säkerhet i domstolens lokaler samt bibehålla säkerheten i allmänna utrymmen vid förhandlingar, i denna del ingår det även att tillsammans med rättens ledamöter åka till Kiruna på förhandlingar några gånger i månaden,
• delta i tingsrättens säkerhetsarbete, både internt och externt såsom att exempelvis utveckla tingsrättens säkerhetsarbete och ha kontakt med polismyndigheten i säkerhetsfrågor,
• vara ett tekniskt stöd i samband med förhandlingar och möten,
• ha ett sammanhållet grepp om tingsrättens IT-system,
• bemanning av reception,
• hantera passerkort, larm och besöksrutiner,
• dagliga kontakter med parter, ombud, myndigheter och allmänhet.
Eftersom vi är en mindre domstol är bredden av arbetsuppgifter stor och för oss är det en självklarhet att vi hjälps åt.
Om dig
För att vara aktuell för den här anställningen måste du
• ha en godkänd och slutförd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• ha ett giltigt ordningsvaktsförordnande alternativt uppfylla kraven och är villig att genomgå polisens ordningsvaktsutbildning som bekostas av domstolen. Det är ett absolut krav att du går och godkänns på denna utbildning. För information om utbildning och krav, läs informationen på Polismyndigheten (https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/utbildning-till-ordningsvakt/),
• ha vana att arbeta i olika IT-system,
• ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet från något eller några av följande områden
• ett administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen,
• IT/teknik- och/eller säkerhetsfrågor.
En del av arbetet är att ta emot och hjälpa de som kommer till tingsrätten samt bibehålla säkerheten i allmänna utrymmena vid förhandlingar. Det är därför viktigt att du ger god service, är lugn och trygg som person och har lätt för att hantera människor. För dig är det en självklarhet att samarbeta och skapa trivsel på arbetsplatsen. Eftersom rollen är bred, är det viktigt att du är flexibel och trivs med att växla mellan praktiskt och administrativt arbete, hantera tempoväxlingar och anpassa dig till nya omständigheter. Du är genuint intresserad av administrativt arbete, teknisk support, IT-frågor och säkerhetsarbete. Du är bra på att organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter.
Du har mycket hög ansvarskänsla och mycket gott omdöme.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Gällivare tingsrätt (https://www.domstol.se/gallivare-tingsratt/)
är Sveriges nordligaste domstol. Antalet anställda är just nu elva personer. På tingsrätten finns en målavdelning och en administrativ avdelning. Tingsrätten dömer i brottmål och tvistemål samt hanterar en stor mängd andra typer av ärenden. Upptagningsområdet är Gällivare, Kiruna och Jokkmokks kommuner.
Tingsrättens och dess personals uppdrag är att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet. Arbetet hos oss är betydelsefullt och fyller en av samhällets viktigaste funktioner.
Tingsrätten finns i centrala Gällivare men har även förhandlingslokaler i Kiruna.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Några av våra förmåner är:
• Friskvårdsbidrag
• Friskvårdstimme
• Tjänstepension (https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/)
• Läs mer om våra övriga förmåner (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Praktisk information
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 22 februari.
Vi ser fram emot din ansökan!
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TGL 2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Gällivare tingsrätt Kontakt
Jan Wallström, lagman 0970- 758 45 Jobbnummer
9694040