Administratör med logistikvana för kommande uppdrag i Ludvika
Manpower AB / Backofficejobb / Ludvika
2025-08-27
Är du en noggrann och serviceinriktad administratör med erfarenhet av logistik och SAP? Då kan detta vara din nästa utmaning! Vi söker nu flera administratörer till vår kund i Ludvika. Du blir anställd av Manpower och arbetar som konsult ute hos kund.
Om rollen
Som administratör hos vår kund kommer du att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till logistik, produktion och leveranser. Du blir en viktig del av ett team som säkerställer att verksamheten fungerar smidigt och effektivt.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
* Hantera order, leveranser och dokumentation.
* Stötta logistik- och inköpsteamet med administrativa uppgifter
* Säkerställa korrekt informationsflöde mellan avdelningar
* Uppdatera system och följa upp leveransstatus
* Bidra till förbättring av administrativa rutiner
Vi söker dig som
* Har lång erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom logistik eller produktion
* Har goda kunskaper i SAP (meriterande)
* Är strukturerad, noggrann och har god samarbetsförmåga
* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
* Har relevant utbildning inom administration, logistik eller liknande
Vad erbjuder vi?
* Konsultanställning via Manpower med möjlighet till förlängning
* Möjlighet att utvecklas inom administration och logistik
* Friskvårdsbidrag och utbildningsplattform för fortsatt lärande
* Stöttning från både Manpower och kundens team Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2cca7958-5643-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Kontakt
Sandra Andersson Sandra.Andersson@manpower.se Jobbnummer
9478656