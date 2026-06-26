Administratör med inriktning mot fordons- och kollektivtrafiksamordning
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2026-06-26
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Vill du ha en varierad roll där du får kombinera strategiskt arbete med praktisk samordning? Som administratör med inriktningen fordons- och kollektivtrafiksamordning ansvarar du för att utveckla, samordna och följa upp kommunens fordonsflotta. Du arbetar för att skapa effektiva, hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar som möter verksamheternas behov.
Tjänsten är placerad inom Kundcenter och du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med kommunvägledare och kommunledningssekreterare. Kundcenter är kommunens väg in för invånare, företag och besökare vilket innebär att du även bidrar till att ge god service och vägledning i kommunens gemensamma uppdrag.
Tjänsten har sin huvudsakliga tyngdpunkt inom kommunens fordonsflotta. Arbetsuppgifter inom kollektivtrafik och andra transportrelaterade frågor kan komma att förändras över tid utifrån kommunens organisation, avtal och ansvarsfördelning.
Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt, där du samarbetar med verksamheter, leverantörer, verkstäder och invånare. Du blir en viktig funktion i arbetet med att säkerställa en väl fungerande fordonsförvaltning och bidra till kommunens transport- och mobilitetsfrågor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Fordonsflotta
• Samordna, planera och utveckla kommunens fordonsflotta.
• Planera och följa upp service, besiktningar, däckbyten, bränsletaggar och alkolåskontroller.
• Ansvara för digitala stödsystem kopplade till fordon och fordonsuppföljning.
• Samverka med verkstäder, leverantörer och interna verksamheter.
• Ge stöd och rådgivning i fordonsrelaterade frågor.
Kollektivtrafik och transportfrågor
• Vara kommunens kontaktperson i frågor som rör kollektivtrafik och transporter.
• Hantera inkomna synpunkter och frågor från invånare och verksamheter.
• Medverka i samverkansmöten och bidra med underlag inför beslut och förändringar.
Kundcenter och service
• Bemanna receptionen i kommunens kundcenter enligt schema.
• Vägleda kunder till rätt verksamhet eller handläggare inom kommunen.
• Stödja kollegor inom Kundcenter vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och har god förmåga att samarbeta. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Vi ser gärna att du har:
• Minst gymnasial utbildning inom exempelvis administration, logistik, transport, samhällsplanering, teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Erfarenhet av arbete med fordonsadministration, transportfrågor, kundservice eller liknande verksamhet.
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda.
Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet, upphandling, avtalsuppföljning eller hållbarhetsarbete kopplat till transporter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
Du kan ta del av Hallstahammars kommuns riktlinjer för lönebildning, aktuella lönespann samt information om gällande kollektivavtal och anställningsvillkor på vår webbsida: Lönebildning - Hallstahammars kommun.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för hållbara, effektiva och tillgängliga transporter samt god service till kommunens invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334478-2026-17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
)
734 80 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Representant för Vision
Titti Melender info@vision-hallstahammar.se 0220-24543 Jobbnummer
9981499