Administratör med inriktning inköp till Socialförvaltningen centrum
Göteborgs kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och kompetent administratör med inriktning inköp till Administrativa enheten inom Ekonomiavdelningen i Socialförvaltningen Centrum.
Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsmiljö med kompetenta och hjälpsamma kollegor där du har möjlighet att påverka och utvecklas.
Som administratör på den Administrativa enheten inom socialförvaltningen Centrum finns du till för förvaltningens chefer och medarbetare. Vår enhet levererar ett brett administrativt stöd bland annat inom områdena personal, inköp, lokalt verksamhetsstöd för Treserva, avtal inom köpt vård och omvårdnadsfakturering. Vårt uppdrag är att erbjuda en så god service som möjligt och samtidigt säkerställa kvalitén inom förvaltningens administrativa processer. Vi arbetar målinriktat med att bygga en effektiv arbetsgrupp och träffas regelbundet i helgrupp.
Förvaltningen utför många olika typer av inköp där du ges möjlighet att bidra till en verksamhet som befinner sig mitt i samhällsutvecklingen. Tillsammans med kollegor i den centrala inköpsorganisationen, där inköpsamordnare och avancerade beställare ingår, stöttar du förvaltningens verksamheter till hållbara och effektiva inköp.
I arbetet ingår:
• Genomföra direktupphandlingar och avrop på ramavtal för tjänster
• Stötta förvaltningens övriga beställare i inköpsfrågor
• Fakturahantering
• Utvecklingsarbete kopplat till förvaltningens inköpsprocess
Övriga arbetsuppgifter kan förekomma såsom exempelvis att delta i nätverk över staden, genomföra kontroller av olika slag eller ta fram rutiner i syfte att kvalitetssäkra förvaltningens inköpsarbete. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, förvaltningens chefer och verksamheternas egna beställare.
Du förväntas sätta arbetsuppgifternas och verksamhetens behov främst vilket gör att du agerar prestigelöst och är generös med både egna misstag och framgångar. Ibland krävs det att du ställer om och stöttar upp i din kollegas ansvar och under perioder kan även andra arbetsuppgifter tillkomma utöver de ordinarie. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom inköp och upphandling eller annan gymnasial utbildning i kombination med erfarenhet inom inköp och upphandling som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser det som krav att du har erfarenhet av självständigt arbete inom inköps-/upphandlingsområdet inom offentlig verksamhet (dvs. inom kommun, region eller statlig verksamhet) och att du även har god erfarenhet av att utföra direktupphandlingar, inklusive direktupphandlingar upp till 50 000 kr inom offentlig verksamhet.
Du har vana att hantera olika IT-system och vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att använda AI-verktyg som en del av ditt arbete. Det är också meriterande om du har arbetat i inköpssystemet Proceedo och/eller ULA (databasen för upphandling, leverantörer och avtal).
I den här rollen trivs du som tycker om att arbeta med inköp. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmåga att lyssna in och anpassa ditt och gruppens arbete utifrån kunders behov och önskningar.
Du är lugn och trygg i stressiga situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Vi arbetar löpande med att förbättra inköpsprocessen så du behöver tycka det är roligt med utvecklingsarbete. Slutligen är du även kommunikativ och skicklig i både tal och skrift, Du är bekväm med att hantera många interna och externa kontakter där du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
Vänligen läs vår annons noggrant och inkom med din ansökan om du uppfyller kraven för tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
Enligt avtal. Lönetyp: Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Sofia Landén, Enhetschef sofia.landen@socialcentrum.goteborg.se 031-3656270 Jobbnummer
9645716