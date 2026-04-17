Administratör med HR-stöd till voestalpine Böhler weldCare
Bravura Sverige AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-04-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Söker du en 50 %-tjänst där du får en bred roll och är den som ser till att saker blir gjorda? Trivs du i en mindre organisation där du förväntas vara självgående, engagerad och ta för dig - oavsett om det handlar om administration, HR-stöd eller praktiska kontorsfrågor? Välkommen med din ansökan!
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos voestalpine Böhler weldCare AB.
Om företaget
voestalpine Böhler weldCare AB är en global specialist inom ytbehandlingsprodukter för rostfritt stål. De utvecklar, producerar och levererar kemiska produkter och system som säkerställer ytfinish och korrosionsbeständighet på kundernas rostfria produkter. weldCare är en del av voestalpine Böhler Welding Group och därmed också av den globala industrikoncernen voestalpine. Det ger dem tillgång till internationell expertis, ett starkt varumärke och ett globalt nätverk - samtidigt som de behåller ett entreprenöriellt och nära arbetssätt lokalt. Kunderna finns inom bland annat energi, processindustri, offshore, läkemedel och livsmedel. Hos weldCare kombineras specialistkompetens och innovation med stabiliteten hos en internationell koncern, och de är stolta över sin tekniska kunskap och starka laganda.
Verksamheten i Sverige är baserad i Malmö, där produktion, lager och kontor finns samlade på samma site. Här blir du en del av ett mindre team om tio personer som arbetar nära varandra i ljusa och moderna lokaler. Rollen har ett tydligt lokalt fokus, samtidigt som du tillhör ett globalt HR-team och har löpande kontakt och samarbete med kollegor i andra länder. Tjänsten är på 50 % vid start, med möjligheter att utökas över tid.
Arbetsuppgifter
I rollen som administratör med HR-stöd arbetar du brett med administrativa uppgifter som är viktiga för att verksamheten ska fungera i det dagliga arbetet. Du har ett självständigt ansvar för återkommande administrativa uppgifter och fungerar som stöd till chef i HR-relaterade frågor. Rollen är operativ och praktisk, med fokus på struktur, uppföljning och samordning i den administrativa delen av arbetet. Du arbetar nära teamet på siten i Malmö och har även löpande kontakt med det globala HR-teamet. I en mindre organisation innebär det att du behöver vara flexibel, ta egna initiativ och hantera både planerade uppgifter och sådant som dyker upp längs vägen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande administration och backoffice-arbete kopplat till verksamheten
Administrativt stöd i löneprocessen, inklusive underlag, kontroller och kontakt med extern lönepart
HR-administration såsom personaladministration, onboarding och uppdatering av personaldata
Förberedande och uppföljande arbete inför lönerevision samt enklare HR-relaterad rapportering
Office management, exempelvis resebokningar, beställningar, fakturahantering och praktiska kontorsfrågor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av en administrativ roll
Erfarenhet av HR-relaterade uppgifter är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God dator- och systemvana
För att trivas i denna roll förväntas vara självgående och ta initiativ snarare än att vänta på instruktioner. Du har lätt för att se vad som behöver göras, är strukturerad i ditt arbetssätt och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs. Samtidigt ser vi gärna att du är prestigelös och bekväm i en bred roll - där arbetsuppgifterna kan variera från administrativa uppgifter till mer kontorsrelaterade uppgifter. Vi tror att du uppskattar ett mindre, familjärt sammanhang där man samarbetar tätt och bidrar där det behövs.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7584434-1953822". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9862268