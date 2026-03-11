Administratör med erfarenhet av transportledning till Ragn-Sells
HR-Utveckling Dalarna AB / Speditörsjobb / Borlänge Visa alla speditörsjobb i Borlänge
2026-03-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Utveckling Dalarna AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får ta ett tydligt administrativt ansvar - och samtidigt ges möjlighet att på sikt utvecklas inom transportledning? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Borlänge. Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som Administratör hos Ragn-Sells får du en central och viktig funktion i det dagliga arbetet. Din huvuduppgift blir att säkerställa att all administration kring våra uppdrag flyter på så smidigt som möjligt. Du arbetar i flera digitala verktyg, hanterar inkommande ärenden och stöttar verksamheten med struktur och ordning i både stora och små arbetsmoment.
I rollen kommer det även att, på sikt, ingå att koordinera och planera transporter. Till en början i liten omfattning men med möjlighet att successivt ta ett större ansvar för transportledning. Detta innebär att du kan utvecklas mot att skapa körscheman, ha tät dialog med chaufförer och kunder samt vara delaktig i förbättringar av företagets logistikflöden. Du kommer att arbeta vardagar, dagtid. Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och trivs i en roll med repetitiva uppgifter där struktur, ordning och noggrannhet står i fokus. Du är snabblärd och har lätt för att hantera nya arbetsuppgifter. Du är dessutom van vid att arbeta i digitala system och har mycket god datorvana, gärna med särskild styrka i Excel.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom logistik, transportplanering eller i andra roller där koordinering ingår, men det viktigaste är att du har intresset och viljan att utvecklas inom området.
Du är social, lösningsorienterad och trygg i att kommunicera med både kunder, chaufförer och kollegor. Du driver ditt arbete framåt, tar ansvar och håller huvudet kallt även i perioder med högre tempo.
Vi erbjuder dig
Hos Ragn-Sells Fjärrlogistik placerat i Borlänge får du en viktig roll i ett företag som arbetar för hållbarhet och cirkulära flöden. Du blir del av ett engagerat och sammansvetsat team där samarbete och god stämning står högt på agendan. Vi erbjuder goda möjligheter att växa - både i rollen som Administration och inom transportledning över tid.
Du blir anställd av HR Dalarna och arbetar som konsult hos Ragn-Sells under de första 6 månaderna. Vid ett gott samarbete finns möjlighet till övergång i en direkt anställning hos Ragn-Sells efter uppdragsperioden. Start sker omgående eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag som samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från företag, organisationer och hushåll över hela landet. Företaget arbetar för att möjliggöra cirkulära materialflöden och minska miljöpåverkan genom att avgifta, återvinna och ta vara på resurser på ett hållbart sätt. Ragn-Sells har en lång historia som aktör inom avfallshantering och är en etablerad partner för verksamheter som söker effektiva, trygga och ansvarsfulla återvinningslösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
Georg Karlssons Gata 5 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se Jobbnummer
9790954