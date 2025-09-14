Administratör med ekonomiinriktning / Domstolshandläggare
2025-09-14
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som administratör och domstolshandläggare vid Gävle tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det. Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administratör kommer du bland annat att arbeta med:
• Varierade administrativa uppgifter
• Ekonomiinriktade uppgifter såsom bokföring av fakturor, ansökansavgifter
• Nämndemannahantering med bokningar och arvoden
• Ta emot, registrera och arkivera handlingar
• Ta emot allmänheten i vår reception och arbeta med receptionsadministration
• Kontakter med vittnesstöd
• Handläggning av konkursärenden och gemensamma ansökningar om äktenskapsskillnad
Om dig
I rollen som administratör har du en hög känsla för service, struktur, kvalitet och bemötande och skapar goda relationer till dina kollegor samt bidrar med din kompetens till gruppens gemensamma arbete. För att trivas hos oss behöver du kunna hantera olika uppgifter, människor och situationer samt ha förmåga att analysera och lösa problem. Att arbeta efter struktur och ha ett professionellt förhållningssätt är en självklarhet för dig. Under perioder med hög arbetsbelastning kan du behålla ett lugn och det är extra viktigt att du har förmågan att prioritera ditt arbete och fokusera på rätt saker. Du tycker också om att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter.
Krav
• Slutförd och godkänd gymnasieutbildning, eller annan relevant utbildning, gärna med ekonomisk inriktning
• Minst 1-2 års erfarenhet av administrativt arbete
• Goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Kan vara meriterande
• Erfarenhet av arbete med ekonomi och arbete i något ekonomisystem
• Erfarenhet av arbete vid domstol, myndighet eller annan juridisk verksamhet
Om oss
Gävle tingsrätt är allmän domstol med Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner som domsområde. Tingsrätten handlägger tvistemål, brottmål, ärenden och konkurser. Tingsrätten har omkring 45 anställda.
Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete, öppenhet och innovation. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Några av våra förmåner är:
• Friskvårdsbidrag 3000 kr
• En friskvårdstimme varje vecka.
• Läs mer om våra övriga förmåner här Förmåner och villkor - Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Praktisk information
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid, med start om sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan senast 2025-10-05.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt annan dokumentation som styrker examen eller avslutad utbildning.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller. Ersättning
Chefsadministratör
