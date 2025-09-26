Administratör med chefsstödsuppdrag till VO kirurgi, ÖNH i Ystad
Lasarettet i Ystad är ett medelstort sjukhus som ligger i sydöstra Skåne, med pendlingsmöjligheter via tåg till både Malmö/Lund och Österlen. Vi är ett komplett akutsjukhus som bedriver akut- och planerad hälso- och sjukvård, förlossningsavdelning med BB, intensivvård, akutmottagning samt specialistsjukvård med verksamhet dygnet runt. Här arbetar ungefär 1 000 medarbetare inom tre olika verksamhetsområden; akut och medicin, barn och kvinnosjukvård samt rehabilitering samt respektive kirurgi, ortopedi, öron-näs- och hals (ÖNH), intensiv- och perioperativ vård.
Gillar du att samarbeta med kollegor och tycker om att stötta och hjälpa? Är du driven och ser möjligheter framför svårigheter och arbetar målinriktat mot hög kvalitet? Är du lojal, noggrann och kan prioritera och arbeta effektivt? Känner du igen dig i detta tror vi att du kan vara den vi söker. Välkommen att söka tjänsten hos oss som administratör med chefsstödsuppdrag inom verksamhetsområde kirurgi, ortopedi, ÖNH, intensiv- och perioperativ vård.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du arbetar nära våra sektionschefer i team. Du arbetar med att stötta sektionscheferna i arbetet i bland annat HR-fönster och hjälper till med schemaläggning och bemanning. Du jobbar även nära dina administratörskollegor med chefsstödsuppdrag och har gott samarbete.
I dina arbetsuppgifter ingår också andra personaladministrativa uppgifter samt att vara delaktig och behjälplig i rekrytering, planering av introduktion av nyanställda medarbetare och så vidare. Dina arbetsuppgifter kan också komma att innehålla andra administrativa uppgifter som exempelvis fakturahantering i Raindance, beställningar i Ritz och uppdateringar i Skånekatalogen med mera.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning på gymnasienivå och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. God kännedom om det personaladministrativa systemet HR-fönster samt därtill knutna system är ett krav.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete från en roll som administratör med chefsstödsuppdrag eller motsvarande. Det är en fördel om du har god kunskap om de olika arbetstidsavtal och schemamodeller som finns inom hälso- och sjukvården. Vi ser det som meriterande om du har varit chefsstöd med uppdrag innehållande läkare från olika specialiteter.
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Du agerar som arbetsgivarens förlängda arm och kan lyfta blicken och se saker ur ett helhetsperspektiv. Som person gillar du struktur och är noggrann. Du arbetar prestigelöst och agerar som en lagspelare där du bidrar till en god atmosfär och arbetsglädje. Vidare skapar du delaktighet och kan motivera andra till samarbete med fokus på verksamhetens bästa. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig!
