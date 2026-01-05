Administratör med chefsstödsuppdrag till VO Hjärt- och lungmedicin i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Kardiologin i Lund är en central del av hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus (Sus) och spelar en viktig roll i vården av patienter med akut och kronisk hjärtsjukdom. Vår verksamhet består av två vårdavdelningar, en hjärtintensivenhet, tre öppenvårdsmottagningar och avancerade laboratorier inom ekokardiografi, elektrofysiologi, hemodynamik, koronarangiografi/PCI, GUCH- och klaffinterventioner samt pacemakeroperationer.
Är du en person som gillar variation, har känsla för service och vill utvecklas i din yrkesroll?
Då kan du vara den vi söker! Som chefsstöd hos oss blir du en nyckelperson på kardiologen i Lund - den som håller ihop trådarna och ser till att allt fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som chefsstöd hos oss får du ett omväxlande och betydelsefullt arbete med varierande tempo. Du är ett administrativt stöd till sektionschefen och våra läkare, med en koordinerande roll och god överblick över verksamheten. Här får du arbeta med varierande uppgifter som kräver både struktur och flexibilitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer delvis bestå av;
• Personaladministration: Hantera anställningsavtal, behörigheter och introduktion av nyanställda. Du sköter även administration kring frånvaro, ledigheter och resor. *Schemaläggning och HR: Planera läkarbemanning och scheman i HR-fönster och Medinet.
• Mötes- och aktivitetsplanering: Samordna chefsaktiviteter, möten och utbildningar.
• Ekonomi och beställningar: Fakturahantering i Raindance, beställningar i Ritz och uppdateringar i Skånekatalogen.
• Övrig administration: Vara ett stöd i olika administrativa processer som uppstår i den dagliga verksamheten.
Hos oss är du spindeln i nätet en central del av teamet som gör att allt flyter. Rollen passar dig som gillar ordning och reda, har god planeringsförmåga och trivs med att ha många kontaktytor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad och godkänd gymnasieutbildning och gärna kompletterande administrativ utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av personaladministrativt arbete, exempelvis löneadministration, schemaläggning och bemanning.
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift och har god vana vid arbete i Officepaketet. Det är meriterande om du har kunskap om olika schemamodeller och avtal som styr arbetstider inom vården samt erfarenhet av HR-fönstret och schemaläggningssystemet Medinet.
Vi söker dig som har en hög servicekänsla och trivs med att hantera en bredd av parallella uppgifter. Du är noggrann, ansvarstagande och klarar av ett arbetstempo som ibland kan vara högt. Du värdesätter gott samarbete och bidrar själv med flexibilitet och engagemang. Empati och ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot medarbetare är en självklarhet för dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss arbetar vi utifrån vår värdegrund: att vara välkomnande, drivande och visa omtanke och respekt både för våra patienter och för varandra.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan snarast!
Vi planerar att hålla intervjuer 5/2 eftermiddag och 10/2 hela dagen.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Troels Yndigegn, Sektionschef Lund 046-17 36 79
