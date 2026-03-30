Administratör med chefsstödsuppdrag till Sektion barnmedicin ST-läkare, Mal
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) barnmedicin bedriver verksamhet i både Lund och Malmö och har cirka 140 anställda läkare fördelade på fem sektioner. VO barnmedicin beskrivs ofta som det lilla sjukhuset i det stora och rymmer flera specialistområden, bland annat barnonkologi, neurologi, hematologi, gastroenterologi och endokrinologi.
Våra sektionschefer arbetar kliniskt till femtio procent och har därför stöd av administratörer med chefsstödsuppdrag i sitt ledningsarbete. Vidare finns det inom Sektion barnmedicin ST-läkare cirka 50 medarbetare som är utspridda över hela verksamheten, på öppenvårdsmottagningar, dagvård, slutenvård och akutsjukvård.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Gillar du att planera och organisera ditt arbete med fokus på hög kvalitet, och är du en social och positiv person? Då tror vi att du har goda förutsättningar att trivas hos oss. Vi välkomnar nu en administratör med chefsstödsuppdrag.
I den här rollen arbetar du med ett brett spektrum av administrativa uppgifter i nära samarbete med sektionschef och studierektor för vår ST-sektion, och en viktig del av tjänsten består av löpande arbete kopplat till schemaläggning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personalrelaterade ärenden såsom rapportering i HR-fönstret, förberedelser inför anställningar, fakturahantering i ekonomisystemet Raindance samt administrering av Skånekatalogen och sektionens IT och telefoni. Därtill ansvarar du för introduktion och planering av nyanställda läkare.
Du arbetar nära sektionschefen och har dessutom ett tätt samarbete med övriga administratörer med chefsstödsuppdrag inom verksamhetsområdet, vilket bidrar till ett gemensamt och stödjande arbetssätt.
I dina schemarelaterade uppgifter ingår att bistå sektionscheferna i det dagliga bemanningsarbetet och att ansvara för vakanser som inte är akuta på obligatoriska bemanningsposter. Du gör regelbundna uppdateringar i Curatime och medverkar i jourschemaläggningen under de fyra schemaperioderna. Därutöver ansvarar du också för samordningen av obligatoriska övningar som läkarna regelbundet behöver genomföra, såsom HLR och akutövningar, i dialog med personal både inom och utanför sektionen.
Genom att fördela verksamhetens resurser på ett effektivt och genomtänkt sätt bidrar du till att vi kan ge våra patienter en så trygg och högkvalitativ vård som möjligt.
Din huvudsakliga placeringsort är Malmö.Kvalifikationer
Du som person är trygg och noggrann i din yrkesroll och har en hög ansvarskänsla. För att trivas i rollen behöver du uppskatta ett varierat arbete där dagarna kan se olika ut, samtidigt som du värdesätter struktur och har en stark känsla för service. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har en god förmåga att samarbeta och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Därtill bidrar du aktivt till ett positivt arbetsklimat. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
När det gäller de formella kraven söker vi dig som har en utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration på 80 KY poäng eller 400 YH poäng, alternativt en annan relevant administrativ utbildning. Du har även goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vidare har du goda IT-kunskaper och vana att arbeta i Office-paketet.
Vi ser gärna att du har tidigare administrativ arbetslivserfarenhet, exempelvis som medicinsk sekreterare, administratör med chefsstödsuppdrag eller som chefssekreterare. Det är även meriterande om du har erfarenhet av schemaprogrammet Curatime, tidigare arbete inom hälso- och sjukvården, samt erfarenhet av schemahantering, bemanning av läkare och arbete i HR-fönster eller motsvarande personal- och lönesystem.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att få lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Enligt avtal.
