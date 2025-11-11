Administratör med chefsstödsuppdrag till kirurgiavdelning 1 och 2 i Malmö
Vi söker dig som vill vara med och tillsammans med oss bidra till en bra arbetsplats där vi ger bästa tänkbara vård till akutkirurgiska patienter utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Verksamhetsområde (VO) kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Lund och Malmö samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Vi bedriver akut, specialiserad och högspecialiserad vård med både regionala och nationella uppdrag. I verksamhetsområdet arbetar cirka 790 medarbetare.
Vi har nyligen flyttat in i helt nya lokaler i NSM (nya sjukhuset Malmö). Kirurgiavdelning 1 och 2 är en stor enhet som bedriver högkvalificerad vård av akutkirugiska patienter och här bedrivs både preoperativ och postoperativ vård. På enheten finns 49 vårdplatser fördelat på kirurgivadelning 1 och 2 och samtlig personal roterar på båda avdelningarna. I Avdelningens tvärprofessionella team ingår sjuksköterska, undersköterska, läkare, omvårdnadsledare, specialistsjuksköterska, avancerad specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt medicinsk sekreterare. Till avdelningen finns även farmaceut, kurator och dietist knutna. I det dagliga arbetet finns ett nära stöd av enhetschefer. Vi erbjuder en familjär arbetsplats där vi är måna om varandra, har högt i tak och lätt till skratt. Klimatet på avdelningen präglas av öppenhet och tolerans där vi hjälper varandra över gränserna.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
I rollen som chefsstöd har du det administrativa ansvaret tillsammans med chefsstödskollega och enhetschefer för sjuksköterskor och undersköterskor på enheten. I det administrativa arbetet ingår personalsystemet HR-Fönster, vad gäller rapportering och kvalitetskontroll av uppgifter samt uppföljning. Du arbetar också med bemanningsfrågor, se över kort- och långtidsfrånvaro samt schemaläggning via TimeCare. I arbetet ingår även administrativt ansvar för nyanställningar, vilket innebär att du förbereder anställningsmaterial och olika behörigheter. En annan del av uppgifterna involverar användning av ekonomisystemet Raindance för hantering av fakturor. Du kommer att ha ett nära arbete med enhetscheferna och spela en viktig roll för både personal och verksamhet. I det dagliga arbetet finns en HR-administratör att tillgå för stöd, samt kollegor inom chefsstöd.
Du kommer få introduktion i form av utbildningar inom arbetsrätt, ekonomisystem, HR etcetera. Du kommer också att gå bredvid en chefstödskollega som går igenom rutiner och alla system tillsammans med dig.
Tjänsten avser dagtjänstgöring måndag-fredag med 40 timmar arbetsvecka. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd gymnasieutbildning och har goda kunskaper i svenska, och kan använda språket i så väl tal som skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har följande:
• En administrativ utbildning och/eller erfarenhet från att arbeta med administrativa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och/eller bemanning.
• Tidigare har arbetat som chefstöd eller annan arbetslivserfarenhet från slutenvården.
• Utbildning/kunskap om HR-fönster, Raindance och TimeCare.
• Kännedom om avtal som reglerar arbetstider i vården.
Vi ser gärna att du har god planering- och prioriteringsförmåga, är noggrann och ansvarstagande, samt har förmåga att fatta självständiga beslut. Vidare kräver arbetet att du trivs med att hålla ordning och reda trots varierande arbetsuppgifter samt trivs med ett tidvis högt arbetstempo.
Vi ser det även viktigt att du har en hög grad av servicekänsla och en förmåga att lösa problem, samt har ett gott bemötande i alla situationer. Du verkar för att sprida god stämning på enheten och har förmåga att samarbeta med din omgivning. För oss är det viktigt att hitta rätt person till denna tjänst, därför kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
