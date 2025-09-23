Administratör med chefsstödsuppdrag till barnkardiologi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Assistentjobb / Lund
2025-09-23
Gör skillnad. Varje dag.
Sektionen för barnkardiologi vid Barnhjärtcentrum i Lund söker administratör med chefsstödsuppdrag till sektionschef samt ekonomiskt stöd till akademiska företrädare.
Skånes universitetssjukhus (Sus) är ett av två sjukhus i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) inom barnhjärtkirurgi, vilket innebär att barn och ungdomar mellan 0 och 18 år från stora delar av landet kommer till oss på Barnhjärtcentrum. Vi har en genuin stolthet över att få möjlighet att hjälpa dessa barn och möta dem utifrån deras individuella behov. Ofta får vi följa barn under en längre tid, från att de blivit opererade tills de blir vuxna. På Barnhjärtcentrum ingår slutenvårdsavdelning, dagvårdsverksamhet samt mottagning i Lund och Malmö. Verksamheten bedriver även forskning inom medicin och vårdvetenskap. Sektionen för barnkardiologi ingår i Barnhjärtcentrum och har nära samarbete med framför allt är en viktig del av den nationella barnhjärtkirurgi, barn intensivvårdsavdelningen (BIVA) och barnoperation.
Avdelningen i Lund tar emot barn och ungdomar från södra och mellersta regionerna av Sverige samt från Island. Övervägande del av våra patienter är yngre och små barn med olika typer av hjärtfel. Vår verksamhet är såväl planerad som akut och vi arbetar främst med pre- och postoperativ vård. Därtill vårdar vi barn och ungdomar med förvärvade hjärt- och arytmisjukdomar samt hjärtsvikt, som genomgår hjärttransplantation, pre- och postoperativt och som behandlas med hjälphjärta. För barn som behöver extra övervakning finns två intermediärvårdsplatser att tillgå. Hos oss arbetar forskningssjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, transplantationssjuksköterskor och hjärtkateteriseringsansvariga sjuksköterskor som tillsammans med övriga yrkeskategorier utvecklar verksamheten.
Till vår mottagnings- och dagvårdsverksamhet kommer barn och ungdomar för att undersökas för olika hjärtsjukdomar eller för att följas upp efter att ha behandlats för hjärtfel. På den större mottagningen i Lund arbetar både barnsköterskor, barnsjuksköterskor och läkare. I Malmö finns en barnkardiologmottagning som bemannas av en barnsjuksköterska och en läkare.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som chefsstöd kommer du att verka som ett administrativt stöd till sektionschef och läkare inom teamet. Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter och schemaläggning, inklusive HR hantering för barnkardiologsektionens cirka 20 medarbetare, huvudsakligen läkare samt årligen cirka 15 vikarier och gäster som kommer till Barnhjärtcentrum för kompetensutveckling. Vidare kommer du att hantera forskningsekonomi med hantering av forskningsanslag samt att bistå i nationella och internationella kontakter och arrangera utbildningsaktiviteter samt konferenser.
Dina arbetsuppgifter består även att stödja undervisning och forskning, särskilt ST-läkare och doktorander vilket innebär doktorandmöten och uppföljningar, organisation av utbildningsaktiviteter med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd gymnasieutbildning och med goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Utbildning och erfarenhet inom forskningsekonomi och administration är meriterande.
För att lyckas i rollen som administratör hos oss behöver du vara ansvarsfull och alltid sträva efter att ge bästa möjliga service och bemötande. Du är lösningsorienterad och väljer att se utmaningar som möjligheter. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. Vi söker dig som har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter och anpassar dig efter verksamhetens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
