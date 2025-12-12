Administratör lön och bemanning till Värends räddningstjänst
Värends Räddningstjänstförbund / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-12-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värends Räddningstjänstförbund i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för!
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 117 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Hos oss arbetar idag 250 personer fördelade på förbundets tio brandstationer. Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.
Vill du vara en del i ett större sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt och bidra till hur samhället utvecklas? Då kan det här vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker en driven och strukturerad medarbetare till en nyinrättad tjänst som administratör med inriktning lön och bemanningsplanering. Du delar vår tro på nytänkande, samverkan och handlingskraft och du vill vara med och bidra till räddningstjänstens förmåga att möta framtida utmaningar.
Vi erbjuder ett varierat arbete inom flera administrativa områden där du får möjlighet att arbeta i en kvalificerad och självständig roll samtidigt som du arbetar nära chefer och kollegor.
Arbetsuppgifterna innebär främst:
* löneadministration inklusive kontroll av löneuppgifter i Daeldalos och Visma Personec
* administration av schema, stöd i schemaläggning, bemanning och vakanshantering i Visma Personec TCP
* registrering av nya medarbetare i berörda system, exempelvis Daedalos och Epassi
* support och vägledning till chefer i löne- och systemfrågor kopplat till Daedalos och Visma Personec
* planering och administration gällande hälsoundersökningar och tjänstbarhetsintyg för brandmän
Tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och inte tvekar att hugga i där det behövs.
Du blir en del av ett gott gäng och kommer att ha ett nära samarbete med de som arbetar i verksamhetsstödet på Värends räddningstjänst.Kvalifikationer
Du behöver ha en treårig gymnasieexamen med administrativ inriktning alternativt en YH-utbildning inom löneadministration eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna lönehantering och schemaläggning eller liknande och trivs i en roll där struktur och service är centrala delar av vardagen.
Det är meriterande om du har kännedom om schemamodeller och avtal som reglerar arbetstider inom kommun och/eller räddningstjänst.
Du har god förmåga att hantera verksamhetssystemen Visma Personec och Daedalos
Du har goda kunskaper i Office-365 och har lätt för att lära dig nya system och digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som
* planerar, organiserar och prioriterar uppgifter på ett effektivt sätt
* är en tydlig arbetsgivarföreträdare och kan vara tydlig mot kollegor och medarbetare med vad som gäller
* är lösningsfokuserad och lätt anpassar dig efter snabbt förändrade förutsättningar
* är en serviceinriktad relationsbyggare som trivs med att arbeta självständigt
* kan hålla många processer i gång samtidigt utan att bli stressad
* sätter noggrannhet före snabbhet
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VR 8/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värends Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-1396) Arbetsplats
Växjö kommun, Värends Räddningstjänst Kontakt
Avdelningschef
Hans Fransson hans.fransson@vaxjo.se 0470-766556 Jobbnummer
9641650