Administratör/Lokalsamordnare till myndighet i Stockholm
2026-02-10
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren lokalsamordnare/Administratör.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Så snart som möjligt efter äkerhetsprövning.
• Längd: 6 månader, eventuellt längre.
Då myndigheten är ett skyddsobjekt så krävs det att man genomgår och klarar en säkerhetsprövning innan eventuellt kan starta uppdraget. Det innebär att du måste svara svensk medborgare, klara en säkerhetsintervju och registerkontroll.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Operativt arbete med myndighetens lokaler, såsom felanmälningar, mindre ombyggnationer, beställningar, kontakter med hyresvärdar och leverantörer
• fakturahantering
• inventering
• planering
• fysisk säkerhet.
Det ingår även att arbetsleda personal inom internservice. Arbetet kräver inga förkunskaper om lokaler eller lokalförvaltning men då en stor del av arbete innebär hantering av offerter, fakturor och kalkyler, krävs en god ekonomiskt kunskap och ett sinne och ordning och reda.
Resor till myndighetens andra kontor förekommer, men inte så vanliga.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Meriterande:
Om du är:
• kvalitetsmedveten och strukturerad
• serviceinriktad och samarbetsvillig
• prestigelös
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Du behöver kunna vara tillgänglig för eventuell intervju hos kunden följande tider:
fre 20/2: kl. 9.00-11.00
tors 25/2: kl. 13.00-15.00
tors 26/2: kl. 9.00-11.00 eller 14.00-16.30
Välkommen!
Fast l?n
