Administratör/lagerarbetare till kund i Göteborg
2025-08-26
Om tjänsten
Vill du arbeta i ett internationellt teknikföretag med starkt fokus på hållbarhet och innovation? Vi söker nu en person till vår kund i Göteborg!
Som lagerarbetare kommer du att vara en viktig del av kundens logistik- och produktionskedja. Du arbetar med mottagning, plockning, packning och utleverans av komponenter och reservdelar. Du kommer även att hantera in- och utleveranser i vårt affärssystem samt bidra till ordning och säkerhet på lagret.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Har truckkort
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i ett mindre team
Har datorvana
Kan flytande engelska och svenska i tal och skrift.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
