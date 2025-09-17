Administratör inriktning planering till Högsbo och Frölunda hemtjänst
2025-09-17
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Är det du som underlättar för andra och gör Göteborg till en bra stad att åldras i? Nu söker vi tre administratörer med inriktning planering till hemtjänstcentralerna i Högsbo och Frölunda. Två av tjänsterna är tillsvidareanställning och en tjänst ett föräldravikariat på ett år.
I vår förvaltning satsar vi på hemtjänsten och våra medarbetare är den viktigaste resurs vi har för att lyckas med vårt uppdrag. Ditt uppdrag som administratör är att säkerställa att vi möter våra omsorgstagares behov av vård och omsorg genom att du är den som håller ihop verksamhetens dagliga planering för medarbetarna. I arbetet är det du som skapar förutsättningar för en god planerad verksamhet med stöd av digitala planerings- och uppföljningssystem.
Din arbetsplats är förlagd ute på hemtjänstcentralen i Högsbo/Frölunda.
Du tillhör en grupp med flera kollegor som arbetar med liknande uppdrag och har en gemensam chef. Arbetsuppgifterna kan variera men i huvudsak innebär tjänsten följande:
• På delegering av chef ta emot uppdrag i verksamhetssystemet Treserva
• Koordinera den dagliga driften och underhålla bemanningsplaneringen utifrån verksamhetens bemanningskrav
• Samarbeta och samverka med interna och externa aktörer
• På uppdrag av chef ta fram statistik och rapporter gällande löpande bemanning
• Viss personaladministration
• Visst fysiskt arbete kan förekomma, exempelvis ta emot leveranser och packa upp förbrukningsmaterial
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för våra omsorgstagare i deras vardag. Vi är måna om att du ska ha rätt förutsättningar i ditt uppdrag och kunna känna en glädje och stolthet över det vi gör för dem vi är till för. KvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Vidareutbildning som administratör inom vård- och omsorg och funktionsstöd eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
• Erfarenhet av arbete som administratör
• Erfarenhet av hemtjänstens verksamhetssystem såsom Time Care Planering, Treserva och Welfare
• IT-kunskaper
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande men inte ett krav
• Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
• Erfarenhet av och/eller kunskap inom personaladministration
I din yrkesroll har du intresse och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. Samtidigt är du tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.
Som administratör i hemtjänsten behöver du ha förmågan att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Det är viktigt att du är uppmärksam på detaljer, samtidigt som du säkerställer att ditt arbete håller hög kvalitet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här:
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
