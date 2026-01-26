Administratör inriktning personal, Gymnasium Skövde Västerhöjd
I detta uppdrag är du en av nyckelprofessionerna på administrationen på Västerhöjd. Du är ett viktigt stöd för rektorerna i arbetsgivarprocesser gällande att ta fram underlag inför rekrytering, skriva anställningsavtal, administrera organisationen, tidsrapportera och registrera personalscheman i verksamhetssystem. Du ser till att ny personal har den tekniska utrustning de behöver, introducerar dem i personalsystemen samt har ett stort ansvar för den dagliga vikarieanskaffningen.
Du stöttar verksamheten med rutiner, du planerar och schemalägger grupper/klasser och personal inför nationella prov, tillsammans med kollegorna på administrationen bemannar du expeditionen där du hjälper både elever, personal och externa besökare.
Du har tät kontakt med våra stödfunktioner som HR- och lönekontoret, jurist och administratörer inom Sektor barn och utbildning. Du samverkar med kollegor i grannkommuner för att utveckla samarbeten, rutiner och det dagliga arbetet.
Du är en viktig del i att Västerhöjd är en stark organisation, en bra arbetsplats för medarbetare samt att ge eleverna bästa förutsättningarna för att lyckas med sin utbildning. Du är viktigt för hela vår verksamhet.Kvalifikationer
• Högskole- eller universitetsutbildning inom HR, personaladministration, organisation och ledarskap, företagsekonomi.
• Du har några års erfarenhet av personal administrativt arbete som bland annat inneburit rektors-/chefsstöd.
• Du har grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga processer inom företrädesrätt till återanställning, arbetstids- och viloregler.
• Du har kunskaper och erfarenheter av att arbete med digitala verktyg och att arbete i Officepaketet
• Du har kunskap och erfarenheter av att arbeta i verksamhetssystem som Medvind, HR-portalen, WinLas, Wisma Recuit, Edlevo, Skola24, Proceedo, ERP, Hypergene, Inspera.
• Goda kunskaper om GDPR.
• Du är en utåtriktad person med god kommunikativ förmåga som är van vid att ta egna initiativ, arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Som person är du noggrann, strukturerad och kan hantera många bollar samtidigt. Då arbetet innebär många kontakter både inom och utanför organisationen känner du dig trygg i att professionellt kommunicera via olika digitala och sociala medier. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och förmågan att vara flexibel, samtidigt som du måste ta ett stort eget ansvar och självständigt fullfölja arbetsuppgifter.
ÖVRIGT
Tillträde senast 13/4-26 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske fredag 20/2, tisdag 24/2 samt onsdag 25/2.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen att besöka livetiskaraborg.se.
