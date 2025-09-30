Administratör inom Vård och Omsorg, vikariat med möjlighet till förlängning
2025-09-30
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en omväxlande roll där du gör skillnad varje dag? Vi söker nu en vikarie (med möjlighet till förlängning) till en administrativ tjänst inom vård och omsorg. Här blir du en viktig del av verksamheten genom att stötta chefer och medarbetare i deras arbete.
Arbetet är varierande och kan bland annat handla om fakturahantering, protokollföring, registrering av handlingar, framtagning av statistik och beställningar. Du stöttar chefer med bland annat underlag till utredningar, bidrar i olika projekt och ger support i våra administrativa system. Som administrativt stöd har du många kontaktytor, bland annat med kunder, anhöriga, leverantörer, enhetschefer och medarbetare i kommunen. Rollen kan också innebära att du håller enklare utbildningar och hjälper till vid introduktion av nya kollegor.
Arbetet är omväxlande och ibland dyker det upp uppgifter som behöver lösas med kort varsel, vilket gör att vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och trivs med att snabbt sätta dig in i nya situationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av administration och god datorvana. Har du dessutom arbetat inom vård och omsorg tidigare är det meriterande, men inget krav. Framför allt söker vi dig som är serviceinriktad, strukturerad, lösningsfokuserad och vill bidra till att vår verksamhet fungerar smidigt.
Hos oss får du en arbetsplats med nära samarbete, varierade arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom administration och chefsstöd. Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot social administration, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet som administratör inom offentlig förvaltning och kunskap om offentlighetsprincipen. Det är även en fördel om du har kännedom om digitala system som exempelvis Siths, Raindance, Visma, Procapita/Lifecare och Evolution.
Du har god datorvana och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta men kan samtidigt arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, kunna prioritera bland arbetsuppgifter och snabbt sätta dig in i nya situationer. Du ser möjligheter i förändringar och har förmågan att hitta lösningar när det behövs.
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att komma fram till lösningar. Ditt bemötande är serviceinriktat, positivt och lyhört, vilket gör att du skapar förtroende i kontakten med andra.
Eftersom arbetsplatsen delvis är belägen utanför Sjöbo tätort är det viktigt att du har B-körkort. Tillgång till egen bil kan vara aktuellt för att ta dig till och från olika arbetsplatser.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Kontakt
Enhetschef administrativ enhet vård och omsorg
Milla Svenson 0416-272 62 Jobbnummer
9533827