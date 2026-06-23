Administratör inom Material Compliance till Husqvarna i Jönköpingsområdet!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-23
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Vill du vara med och säkerställa att morgondagens produkter möter globala miljö- och lagstiftningskrav? Trivs du med att arbeta med stora datamängder, gillar mötet med andra personer och har ett intresse för kemifrågor? Då kan detta vara den perfekta möjligheten för dig! Som administratör inom materialsäkerhet får du möjlighet att spela en nyckelroll i att avlasta ett specialistteam inom compliance och strukturera den data som krävs för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker nu för Husqvarna ABs räkning en administratör inom Material Compliance som vill vara en viktig del i det globala Product Compliance-teamet. Rollen innebär ett brett administrativt stöd för att säkerställa att produkter uppfyller globala lagkrav, med fokus på noggrannhet, kommunikation och datakoordinering. I rollen kommer du att arbeta med att stämma av produktkalendrar och hantera lagstiftningsrapportering för kemikalier inom EU, samt samordning, rapportering, uppföljning och dokumentation. Du kommer att ingå i ett kemikalie-team på tre personer, där ni tillsammans med resten av avdelningen på 20 personer bevakar produktlagstiftning globalt.
Vi ser gärna att du som söker är en kommunikativ och samarbetsvillig person med ett stort öga för detaljer. Du trivs med att arbeta med stora datamängder, har förmågan att se mönster och gillar det dagliga mötet med interna stakeholders. Då arbetsmiljön är internationell sker majoriteten av arbetet på engelska.
Du erbjuds
Du erbjuds en inkluderande arbetsplats med en öppen kultur och ett mjukt klimat där man hjälper och värdesätter varandra. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill lära dig hur globala regelverk tillämpas i praktiken och arbeta i ett tajt och stolt team. Du arbetar tätt tillsammans med erfarna compliance-specialister, vilket ger dig goda möjligheter att lära dig av experter och utveckla din förståelse för komplexa kemi- och miljöfrågor.
Uppdraget är ett vikariat på 1 år. Som konsult Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Administrera återkommande aktiviteter kopplade till Material Compliance i olika projekt.
Följa upp processteg och samordna nödvändig input för löpande rapportering.
Stötta rapporteringsprocesser för substanser, såsom SCIP-rapportering och Artikel 33.
Strukturera och underhålla dokumentation för regelefterlevnad och interna beslut.
Avlasta produktspecialister genom att hantera administrativa uppgifter och daglig koordination.
Hjälpa till med administration kring riskbedömningar och tester för att säkerställa att material uppfyller gällande krav.
Hantera, analysera och förbereda material inför granskningar, samt att följa upp att eventuella problem åtgärdas och dokumenteras.
Vi söker dig som
Avancerade kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete eller koordinering.
Förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt.
Vana av att arbeta med stora datamängder.
Förmåga att arbeta självständigt även i situationer med otydliga ramar.
Det är meriterande om du har
Goda kunskaper i svenska.
Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.
En eftergymnasial utbildning inom kemi, miljövetenskap, materialteknik eller motsvarande.
Tidigare arbete inom liknande område, såsom kemikaliehantering, produktlagstiftning eller Material Compliance
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "350Y79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
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582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9974160