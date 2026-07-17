Administratör inom arvodering till socialförvaltningen Nordost
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2026-07-17
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Om jobbet
Är du en serviceinriktad, strukturerad och samarbetsinriktad person som söker en varierad administrativ roll? Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens gör skillnad? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Nu söker vi en ny kollega till vårt team då en av våra uppskattade medarbetare går i pension efter många år i verksamheten.
Inom socialförvaltningen och ekonomiavdelningen finns tre administrativa enheter som ger stöd och service till verksamheterna. Du kommer att tillhöra Enheten för administrativt verksamhetsstöd, där du blir en del av en funktion med tre administratörer som ansvarar för arvodering.
I rollen ansvarar du för administration kopplad till arvoden och ersättningar för familjehem och kontaktpersoner. Du hanterar arvoden, omkostnadsersättningar och tillhörande administrativa processer samt säkerställer att utbetalningar sker korrekt och enligt gällande avtal och riktlinjer. Du upprättar och administrerar avtal, registrerar och följer upp underlag samt ger administrativt stöd till chefer och handläggare i verksamheten.
Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt, och ställer höga krav på noggrannhet, struktur och ett professionellt bemötande. Samtidigt erbjuder det en omväxlande vardag där du får ta eget ansvar och bidra till att utveckla våra arbetssätt tillsammans med dina kollegor.
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där samarbete, service och kvalitet står i fokus. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett väl fungerande administrativt stöd som gör skillnad – både för verksamheten och för de familjehem och kontaktpersoner som vi samarbetar med.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning om minst två år inom administration, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, god datorvana och är van att arbeta i olika digitala verksamhetssystem. Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, gärna inom socialtjänsten. Även erfarenhet av administration av arvoden, ersättningar eller andra ekonomiadministrativa processer är en fördel, liksom erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva och Personec.
Vi söker dig som är service- och samarbetsinriktad, noggrann och har ett professionellt bemötande. Med lyhördhet och god kommunikationsförmåga skapar du förtroendefulla relationer med kollegor och andra samarbetspartners. Du arbetar strukturerat och säkerställer att dina arbetsuppgifter utförs i enlighet med fattade beslut, gällande avtal och förvaltningens riktlinjer. Du har även ett intresse för utveckling och digitalisering och bidrar gärna till att hitta effektiva lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryterande chef har semester till och med den 7 augusti. Under denna period har vi begränsade möjligheter att besvara frågor om tjänsten.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Mikael Johansson, Vision 031-3653070 Jobbnummer
10004843