Administratör/Innesäljare till livsmedelsbranschen i Göteborg
Foodia Global AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foodia Global AB i Göteborg
Sedan 1991 har vår affärsidé varit att leverera god mat och dryck från alla världens hörn till konkurrenskraftiga priser utav välkända varumärken. Med genuin kunskap om våra produkter och direkta kontakter med producenter runt om i världen har Foodia Global AB lyckats bli den ledande distributören av orientaliska livsmedelsprodukter i Skandinavien.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med kundsupport och/eller försäljning. Vi ser att du är en serviceinriktad person som har lätt för att ta kontakt med människor och skapa förtroende.
Viktigt för tjänsten är,
Flytande svenska i tal och skrift, erfarenhet av att jobba i grupp, erfarenhet av administration och försäljning, gärna kunskaper i Visma, körkort B.
Som person skall du vara,
Noggrann, ansvarsfull, serviceinriktad, driven och målfokuserad, lagspelare.
Nu söker vi dig som vill jobba med långsiktig strategisk försäljning till företag med fokus på livsmedelsbutiker/kedjor.
Vi ser att du är målmedveten och har förmågan att skapa nya kundrelationer samt vill växa med oss.
I rollen är det viktigt med tålamod och långsiktigt fokus.
Som säljare på Foodia Global AB är du ansvarig för att både utveckla och maximera försäljningen av Foodia Globals olika produkter till kunder. Arbetet består av en kontinuerlig kontakt med våra kunder i syfte att utveckla våra affärer.
Den dagliga kontakten sker via kundbesök, mail eller telefon.
Hos oss har du goda framtidsutsikter, vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda möjligheter till att utvecklas.
Maila din ansökan till ayman@foodiaglobal.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: ayman@foodiaglobal.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodia Global AB
(org.nr 556647-9589)
Mejerigatan 1 (visa karta
)
412 48 GÖTEBORG Jobbnummer
9776597