Administratör / Gruppkoordinator - Investeringsprojekt inom kollektivtrafik
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Bakgrund
Vill du arbeta i en central administrativ nyckelroll med stor påverkan på samhällsutvecklande projekt? Vi söker en erfaren administratör som vill stötta projekt- och gruppledare inom kollektivtrafikens investeringsprojekt. Du blir navet i organisationen - med ansvar för struktur, dokumentation och resursflöden över flera parallella projekt.
Om uppdraget
Du kommer att ingå i en projektgrupp som driver större investeringar inom buss, pendeltåg och sjötrafik. Rollen innebär att stötta gruppen med bred administration, samordning och systemhantering. Du arbetar nära projektledare, ingenjörer och externa konsulter och bidrar till att skapa ordning, effektivitet och kvalitet i projektstyrningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Huvudadministratör i interna system (t.ex. behörigheter, passerkort m.m.)
Diarieföring, arkivering och dokumenthantering
Administration i dokumenthanteringssystem (mappstrukturer, behörigheter)
Hantering av fakturor, kontering och uppföljning mot budget
Resurshantering och onboarding (beställning av behörighet, konsulter, hårdvara)
Stöd vid överlämningar och projektavslut
Löpande stöd till projektledare och gruppchefer
Arbetet är både händelsestyrt och planerat - du behöver trivas med att ha många bollar i luften, skapa struktur och ligga steget före.
Vem är du?
Du är en ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad administratör som trivs i en roll med många kontaktytor. Du har stark samarbetsförmåga, god kommunikativ stil och förmågan att skapa ordning i komplex miljö.
Krav (måste uppfyllas)
Gymnasieexamen med godkänt slutbetyg
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom t.ex. kontor, ekonomi, HR, kundservice eller offentlig verksamhet (ej krav på sammanhängande tid)
Minst 5 års erfarenhet av att självständigt planera, prioritera och följa upp flera parallella arbetsuppgifter
Minst 4 års erfarenhet av fakturahantering och kontering
Dokumenterad erfarenhet från minst 3 uppdrag med diarieföring, arkivering, dokumenthantering, ärendehantering eller mötesadministration (t.ex. protokoll, kallelser, agenda)
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från minst 3 uppdrag som projekt- eller programadministratör
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor (minst 3 uppdrag)
Minst 3 års erfarenhet av system såsom Agresso, Antura, Avima, EDIT eller liknande ekonomi-/dokument-/diariesystem
Uppdragsinformation
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Längd: 3 november 2025 och 12 månaders uppdrag med möjlighet till förlängning
Plats: Stockholm
