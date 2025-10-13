Administratör / Gruppkoordinator - Investeringsprojekt inom kollektivtrafik

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-10-13


Bakgrund
Vill du arbeta i en central administrativ nyckelroll med stor påverkan på samhällsutvecklande projekt? Vi söker en erfaren administratör som vill stötta projekt- och gruppledare inom kollektivtrafikens investeringsprojekt. Du blir navet i organisationen - med ansvar för struktur, dokumentation och resursflöden över flera parallella projekt.
Om uppdraget
Du kommer att ingå i en projektgrupp som driver större investeringar inom buss, pendeltåg och sjötrafik. Rollen innebär att stötta gruppen med bred administration, samordning och systemhantering. Du arbetar nära projektledare, ingenjörer och externa konsulter och bidrar till att skapa ordning, effektivitet och kvalitet i projektstyrningen.
Exempel på arbetsuppgifter:

Huvudadministratör i interna system (t.ex. behörigheter, passerkort m.m.)


Diarieföring, arkivering och dokumenthantering


Administration i dokumenthanteringssystem (mappstrukturer, behörigheter)


Hantering av fakturor, kontering och uppföljning mot budget


Resurshantering och onboarding (beställning av behörighet, konsulter, hårdvara)


Stöd vid överlämningar och projektavslut


Löpande stöd till projektledare och gruppchefer


Arbetet är både händelsestyrt och planerat - du behöver trivas med att ha många bollar i luften, skapa struktur och ligga steget före.
Vem är du?
Du är en ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad administratör som trivs i en roll med många kontaktytor. Du har stark samarbetsförmåga, god kommunikativ stil och förmågan att skapa ordning i komplex miljö.
Krav (måste uppfyllas)
Gymnasieexamen med godkänt slutbetyg


Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom t.ex. kontor, ekonomi, HR, kundservice eller offentlig verksamhet (ej krav på sammanhängande tid)


Minst 5 års erfarenhet av att självständigt planera, prioritera och följa upp flera parallella arbetsuppgifter


Minst 4 års erfarenhet av fakturahantering och kontering


Dokumenterad erfarenhet från minst 3 uppdrag med diarieföring, arkivering, dokumenthantering, ärendehantering eller mötesadministration (t.ex. protokoll, kallelser, agenda)


Svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet från minst 3 uppdrag som projekt- eller programadministratör


Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor (minst 3 uppdrag)


Minst 3 års erfarenhet av system såsom Agresso, Antura, Avima, EDIT eller liknande ekonomi-/dokument-/diariesystem

Uppdragsinformation
Omfattning: Heltid


Start: Omgående


Längd: 3 november 2025 och 12 månaders uppdrag med möjlighet till förlängning


Plats: Stockholm



Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qbemanning.se
0708233900

Jobbnummer
9554211

