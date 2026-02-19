Administratör för arrangemang och bokningar till stiftskansliet i Härnösand
2026-02-19
Vill du hjälpa oss med bokningar för våra arrangemang och besök? Är du en strukturerad administratör som är intresserad av ett brett arbete inom Svenska kyrkan? Då kan det vara just dig vi söker!
På stiftskansliet arbetar vi för församlingarnas bästa.
Vi skapar ändamålsenliga och hållbara förutsättningar att vara kyrka i dag, samtidigt som vi rustar för den kyrka vi vill se i framtiden. På stiftskansliet finns ca 50 medarbetare. Tjänsten som administratör är placerad på enheten för Stöd och Service där ytterligare ett tiotal medarbetare tillsammans ansvarar för bland annat stiftskansliets interna stöd.
Ansvarsområden: i arbetsuppgifterna ingår bland annat
att vara administrativt stöd för stiftskansliets arbete med visitationer. bokningar av stiftskansliets kurser och arrangemang. bokningar för Svenska Kyrkans Unga. schemaläggning och arvodesadministration. att aktivt bidra till att både förvalta och utveckla stiftskansliets administrativa processer. Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Du kommer att ingå i team tillsammans med andra medarbetare inom bland annat ärende- och möteshantering, kurser och arrangemang samt administration. För att bygga stabilitet och långsiktighet arbetar vi i nära samarbete där du förväntas kunna utföra arbetsuppgifter inom teamet. Vi söker därför dig som är bra på att samarbeta med andra och har en hög serviceförmåga. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du har förmågan att ta ansvar för sin uppgift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
- Relevant eftergymnasial utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Mycket goda kunskaper i Office 365 inkl. Teams
- B-körkort
- Minst tre års erfarenhet av administrativt arbete
Meriterande:
- Erfarenhet av diarieföring i dokument- och ärendehanteringssystem
- Kunskaper i schemaläggning
- Tidigare erfarenhet av arbete med bokningar av arrangemang och kurser eller liknande erfarenhet
För tjänsten krävs medlemskap i Svenska kyrkan.
Det är viktigt att du identifierar dig med kansliets kärnvärden:
Integritet - Vi är objektiva, sakliga och konsekventa
Engagemang - Vi är intresserade, nyfikna och stödjande
Lärande - Vi är öppna, utvecklande och ansvarstagande
Arbetstider, tjänsteställe
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på stiftskansliet i Härnösand. Huvudsaklig arbetstid är dagtid måndag till fredag utifrån ett lokalt kollektivavtal om årsarbetstid med timbank. Resor i tjänsten kan förekomma, ibland med övernattning.
Anställningsstart enligt överenskommelse.
Härnösands stift erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trivsam miljö centralt i Härnösand, stimulerande arbetsuppgifter och flexibla arbetstider. Lokalt kollektivavtal med ledighet vid klämdag och halvdag före röd dag. Vi månar om din professionella utveckling och uppmuntrar olika slags kompetensutveckling. Som anställd inom Svenska kyrkan får du tjänstepension.
Vi erbjuder även förmåner som årlig friskvårdsersättning, en timmes friskvård i veckan och tillgång till företagshälsovård. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Stift
(org.nr 252010-0104) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands stift Kontakt
Erika Lindström erika.lindstrom@svenskakyrkan.se 0611-25427 Jobbnummer
9751263