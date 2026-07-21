Administratör eller medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrins enhet
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2026-07-21
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Vill du vara med och bidra till en välfungerande administrativ service inom vuxenpsykiatrin?
Nu söker vi dig som vill bli en del av Vuxenpsykiatrins enhet för vårdadministration (VEV). Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där den administrativa servicen är en viktig del av vården och där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att utveckla och stärka det administrativa stödet inom vuxenpsykiatrin.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som administratör eller medicinsk sekreterare hos oss blir du en del av verksamhetens administrativa service. Arbetet omfattar administrativa arbetsuppgifter som bidrar till en tillgänglig, säker och välfungerande vård. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta reception, telefoni, patientadministration, bokning och kallelser, administration via 1177 samt övriga vårdadministrativa arbetsuppgifter. För dig som är utbildad medicinsk sekreterare kan arbetet även omfatta journalskrivning och andra sedvanliga vårdadministrativa arbetsuppgifter.
Du blir en del av den administrativa service som varje dag skapar förutsättningar för att vårdens verksamheter ska fungera på ett effektivt och patientsäkert sätt. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån din kompetens och verksamhetens behov.
Hos oss deltar du också i utvecklingen av våra arbetssätt. Vi uppskattar medarbetare som vill bidra med idéer, engagemang och ett intresse för gemensamma rutiner och ständiga förbättringar.
Känner du att detta är ett arbete där du kan bidra med din kompetens och samtidigt utvecklas tillsammans med oss hoppas vi att du söker tjänsten!
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrins enhet för vårdadministration (VEV) ansvarar för den administrativa servicen till vuxenpsykiatrins verksamheter på Ingång 29, Västerås sjukhus. Här arbetar 20 administratörer och medicinska sekreterare tillsammans med ett gemensamt fokus – att skapa en tillgänglig och välfungerande administrativ service som stödjer vården och bidrar till en god vård. Vi samverkar även med vuxenpsykiatrins övriga verksamheter i länet.
VEV är en verksamhet under utveckling där vi arbetar för gemensamma arbetssätt, hög kvalitet och ett flexibelt arbetssätt. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där administrativa processer är en viktig del av vårdens utveckling.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter och vill bidra till en välfungerande administrativ service inom vuxenpsykiatrin. Du arbetar strukturerat, har ett professionellt bemötande och tycker om att samarbeta med olika yrkesgrupper. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har lätt för att prioritera och är flexibel när verksamhetens behov förändras.
För tjänsten krävs gymnasieutbildning, god administrativ förmåga, god datorvana samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du är utbildad medicinsk sekreterare och har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete inom psykiatrisk verksamhet, då vi söker en person som snabbt kan komma in i arbetet och bidra i verksamheten. Goda kunskaper i Cosmic är meriterande, liksom erfarenhet av 1177, TeleQ och Formulärtjänst.
Vi välkomnar även dig som har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och som bedöms ha goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Förmågan att snabbt komma in i arbetet, ta eget ansvar, samarbeta och bidra till verksamheten kommer att vara avgörande i rekryteringen.
Anställningsvillkor
Vikariat 5 månader, 70 %, dagtid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Möjlighet till förlängning, förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Placeringsort Västerås.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Marie Larsen marie.larsen@regionvastmanland.se +4621175243 Jobbnummer
10007920