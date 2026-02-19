Administratör / bilvårdare till taxibolag Norra Stockholm
2026-02-19
Söker en Administratör och bilvårdare till ett taxibolag i norra Stockholm.
Administratör för lättare arbeten som bokföring, betalningar av fakturor och mailkontakt med kunder. Även bilvård då vi har några bilar som behöver skötas om och ses över, laddning, tvätt och städning.
Tjänsten är på heltid och du utgår från Märsta.
Sök tjänsten genom att maila oss och märk ansökan med " ADMINISTRATÖR " Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ali.tanha20@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rezai, Ali Arbetsplats
Rezai Ali Kontakt
Ali Rezai ali.tanha20@yahoo.com Jobbnummer
