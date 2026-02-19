Administratör / bilvårdare till taxibolag Norra Stockholm

Rezai, Ali / Fordonsförarjobb / Sigtuna
2026-02-19


Söker en Administratör och bilvårdare till ett taxibolag i norra Stockholm.

Administratör för lättare arbeten som bokföring, betalningar av fakturor och mailkontakt med kunder. Även bilvård då vi har några bilar som behöver skötas om och ses över, laddning, tvätt och städning.

Tjänsten är på heltid och du utgår från Märsta.

Sök tjänsten genom att maila oss och märk ansökan med " ADMINISTRATÖR "

Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ali.tanha20@yahoo.com

Detta är ett heltidsjobb.

Rezai, Ali

Rezai Ali

Ali Rezai
ali.tanha20@yahoo.com

