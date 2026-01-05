Administratör arbete och försörjning, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun som arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Vi söker nu en till administratör på ekonomiskt bistånd, Mottagningsenheten och Planeringsenheten. Enheterna arbetar dels med att ta emot ansökningar, göra grundutredningar, bedömer rätten till ekonomiskt bistånd, samt upprätta planeringar mot självförsörjning.
Arbetsplatsen kännetecknas av gott samarbete, engagemang, driv och ett öppet klimat där vi värdesätter varandras kunskap. Vi strävar gemensamt efter att ständigt utveckla vårt arbete för att nå våra mål och säkerställa en rättssäker myndighetsutövning med god service.
Kontoret ligger centralt i Huddinge centrum, nära pendeltåg och busstation.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat;
• Inköp, beställningar och kontakt med leverantörer
• Granskning och kontering av fakturor
• Personaladministration, inklusive upprättande av anställningsavtal
• Upprättande, administration och uppföljning av hyresavtal
• Hyresavisering och hantering av hyresrelaterade frågor
• Hantera in och utbetalningar
• Post och e-posthantering
• Skanning av inkomna handlingar, dokumenthantering och arkivering
Du kommer ha löpande kontakt med chefer, personal och andra interna/externa parter.
Du kommer att arbeta med verksamhetens olika administrativa system såsom Heroma, Proceedo och Lifecare. Erfarenhet av att hantera dessa eller liknande system, alternativt dokumenterad god förmåga att ta till sig liknande arbetsuppgifter är därför meriterande.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Gymnasial grundutbildning och vidareutbildning i administration, ekonomi, IT, löne- och/eller personalfrågor.
• Några års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.
• God förmåga att arbeta med verksamhetsstödjande, kommunala IT-system, exempelvis ekonomisystem, personal- och fastighetssystem.
• Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Du ska kunna formulera dig korrekt och tydligt i skrift och tal.
Meriterande om du har erfarenhet av socialtjänst som verksamhet.
Arbetet kräver att du kan sätta dig in i och har lätt för att hantera olika IT-system samt Kunskap i Excel och Office-paketet - för uppföljning, avisering och dokumenthantering.
Som person är du noggrann, flexibel, strukturerad, ansvarstagande, en god organisatör, driven och kan hantera flera uppdrag parallellt. Det är viktigt att du kan planera och prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Utifrån att du kommer ha löpande kontakt med chefer, personal och andra interna/externa parter förväntas du ha en god servicekänsla. Du kan arbeta självständigt men har också lätt att samarbeta med andra inom förvaltningen.
En god initiativförmåga välkomnas, att se vad som behöver göras och agera proaktivt. Du kan även identifiera utvecklingsområden, ta initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling och enkelhet utifrån uppkomna behov och krav.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Selma Gaspar Vrana tel.08-535 377 10Selma.Gaspar-Vrana@huddinge.se
