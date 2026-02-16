Administratör 80%, vikariat, till Hermods Sollentuna - Komvux och SFI
2026-02-16
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Vi söker en serviceinriktad och noggrann administratör som vill vara en central del av Hermods Sollentunas vuxenutbildning. Hos oss får du arbeta nära både elever, lärare och skolledning i en levande skolmiljö med utbildning dagtid och kvällstid. Du som söker tjänsten trivs i en roll där struktur, problemlösning och elevkontakt går hand i hand - och där du får möjlighet att verkligen göra skillnad i människors vardag.
Det här blir du en del av
Vill du arbeta i en verksamhet där du varje dag bidrar till att vuxna får nya möjligheter i livet? På Hermods Sollentuna bedriver vi SFI och Komvux på plats i våra lokaler, med studerande på förmiddag, eftermiddag och kväll. Det skapar en aktiv och välkomnande skolmiljö med mycket kontakt med elever och personal.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där administratörer, skolledning och pedagoger arbetar tätt tillsammans. Vi drivs av våra värderingar Vi bryr oss om, Vi är nyskapande och Vi skapar resultat - och vi söker dig som vill bidra till en trygg, professionell och serviceinriktad skola.
Det här söker vi
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom skola eller offentlig verksamhet. Du har god IT-vana, mycket goda kunskaper i Office-paketet - särskilt Excel - och gärna erfarenhet av elevadministrativa system. Kunskap inom ekonomi och fler språk är meriterande.
Som person är du serviceinriktad, positiv och professionell. Du har god förmåga att prioritera, är strukturerad och lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor.
Som administratör hos oss får du en viktig och central roll i skolans dagliga verksamhet. Ditt arbete omfattar:
• Elevadministration i Hermods och beställarens system
• Kursdeltagarregistrering och löpande administrativa uppgifter
• Gruppplaceringar enligt avtal och styrdokument
• Kursintroduktioner och betygsadministration
• Bokning och provvaktning vid nationella prov och andra provtillfällen
• Framtagning av olika typer av rapporter och underlag vid behov
• Reception/elevservice med daglig kontakt med studerande
• Att vara en administrativ kontaktpunkt för verksamheten och stötta både ledning och personal
Du arbetar tätt tillsammans med administrativ kollega, skolledningen och lärargruppen. Arbetet är varierat och kräver god struktur, noggrannhet och servicekänsla. Eftersom vi har kvällsundervisning kan kvällstjänstgöring förekomma någon gång i månaden.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det inom Academedia finns många karriärvägar. Genom vårt utvecklingsarbete får du låta dig själv utmanas och växa.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Anställningsform
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Hermods Sollentuna
Anställningsform: Vikariat, 80 %, planerat att sträcka sig i cirka 12 månader, med möjlighet till utökning till 100 % efter sommaren beroende på verksamhetens behov
Sista dag att ansöka är Vi kallar löpande till intervju - skicka in din ansökan redan idag, dock senast 9 mars 2026.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med:
Jessica Duran, Rektor, e-post: jessica.duran@hermods.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du berättar varför du söker dig till Hermods och denna tjänst. Vi återkopplar så snart vi kan när processen går vidare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Läs mer på www.academedia.se.
