Administratör 55%, vik. (kan kombineras med SYV till 80%)
Språkskolan i Umeå Ek. För. / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-12-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker en administratör för ett vikariat under en föräldraledighet. Tjänsten omfattar 55%, men det finns möjlighet att kombinera rollen som studie- och yrkesvägledare (25%) för en totalt tjänstgöringsgrad på 80%.
Vi vill att du är självständig och värdesätter samarbete med kollegor. Meriterande och underlag för urval är tidigare erfarenhet av administrativt arbete, god kommunikationsförmåga, strukturerad, noggrann och serviceinriktad, samt tidigare arbete som studie- och yrkesvägledare.
Arbetsplatsbeskrivning
Språkskolan är en fristående för- och grundskola belägen på Olofsdal i Umeå och drivs som en ekonomisk förening.
Grundskolan har cirka 220 elever och förskolan har ca 120 barn. Här arbetar ca 70 anställda och vårt fokus är språk och kommunikation samt att ge barnen en högkvalitativ utbildning i en kreativ miljö.
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss och vår verksamhet! www.språkskolan.com
Tjänsten innefattar hantering av grundskolans elevkö, administrering av elevers busskort, inköpsansvar och övriga administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete.
God datorvana och kunskap i Office-paketet samt SchoolSoft.
Strukturerad, noggrann och serviceinriktad.
Anställningens omfattning: Deltid 55%
Startdatum: Mars 2026
Slutdatum: December 2026
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Var god bifoga personligt brev, CV och ev. examensbevis.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
E-post: anna@sprakskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Språkskolan i Umeå Ek. För.
Skärvstensgatan 6 (visa karta
)
906 56 UMEÅ Arbetsplats
Språkskolan i Umeå Kontakt
VD
Anna Stenlund anna@sprakskolan.com Jobbnummer
9661554