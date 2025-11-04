Administrativt stöd till kund i Upplands-Bro
2025-11-04
Ta chansen att arbeta som administrativt stöd för vår kund i Upplands-Bro! Har du tidigare arbetat inom en kommun eller kommunalt bolag som ansvarar för någon typ av teknisk förvaltning/ underhållsfrågor och har en övergripande förståelse för dom processerna? Då har vi det perfekta uppdraget för dig.
Om uppdraget
Vår kund i Upplands-Bro är i behov av en konsult som ska arbeta som administrativt stöd till driftansvarig park och gatuingenjör. Detta är ett konsultuppdrag via oss på bemannia med start snarast och pågår till 2026-10-31 med möjlighet till förlängning. Man arbetar under kontorstider måndag-fredag.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara ett vara ett administrativt och operativt stöd till driftansvarig park- och gatuingenjör i dennes arbete med att styra, leda och följa upp kommunens avtal med upphandlade entreprenörer för skötseln av kommunens parker, vägar, belysning, skogsområden och badplatser med mera. Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Minst två års sammanhängande arbetslivserfarenhet av att arbeta med systemstöd som administrerar olika arbetsflöden i en organisation som tex fakturaflöden, beställningsflöden och/ eller processer för felanmälningar och liknande ärenden som kräver både uppföljning och administration.
Minst tre-årig högskoleutbildning eller YH-utbildning inom administration eller teknisk förvaltning.
Med olika systemstöd menas till exempel Public 360, Stratsys, Raindance med mera.
Tidigare arbetat inom en kommun eller kommunalt bolag som ansvarar för någon typ av teknisk förvaltning/ underhållsfrågor och har en övergripande förståelse för dom processerna.
Tidigare jobbat med avtalsförvaltning och uppföljning av leveranskrav för ngt typ av upphandlingsområde.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du som person är strukturerad och serviceinriktad och har en god känsla för kvalitet och noggrannhet i uppföljning
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 10 november
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
