Administrativt chefsstöd till anstalt och häkte i Norrköping
Kriminalvården, Norrköping / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2025-12-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Norrköping i Norrköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Norrköping innefattar anstalten Skenäs samt häktet Norrköping. Vi expanderar och planerar just nu för framtidens kriminalvård och vi söker dig som vill växa med oss!
Anstalten Skenäs kommer under 2026 klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2, vilket innebär ett stort fokus på vårt generella säkerhetsarbete. Vi öppnar också inom kort en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete. Anstalten är belägen på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och har ingen förbindelse med kollektivtrafik. Häktet ligger i centrala Norrköping.
Vill du bidra till vår viktiga verksamhet och hjälpa till att bryta den onda cirkeln?
Är du nyfiken på Kriminalvården i stort och vad vi ansvarar för? Läs mer här:https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/
Vad är bäst med att jobba inom Kriminalvården? Våra medarbetare berättar:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att som administrativt chefsstöd stödja kriminalvårdschef samt våra första linjers chefer i sina roller att nå verksamhetens mål, jobba för en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap.
Ditt uppdrag blir att tillsammans med cheferna kvalitetssäkra och utveckla lokala Administrativa processer och skapa förutsättningar för att våra medarbetare gör ett bra arbete, trivs och utvecklas på sin arbetsplats.
Arbetet är verksamhetsnära och du samarbetar dagligen med chefer och medarbetare i både operativa och strategiska delar, där rollen är sammanhållande för årliga processer ex budget- och investeringsprocesser. Du arbetar också för ett gott samarbete med fackliga företrädare och skyddsorganisation.
Uppgifterna har en stor bredd där du bidrar till att utveckla, kvalitetssäkra och driva/utgöra stöd i exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kommer att ha en samordnande roll inom olika områden. Du kommer att bistå med förberedelser och planering av förhandlingar, möten, utbildningar etc. Du kommer att ta fram beslutsunderlag och andra underlag till ledningsgruppsmöten, skyddskommittéer och förhandlingar. Föra protokoll vid olika forum ex fackliga förhandlingar, RoK mm.
Befattningen är ny. Verksamhetens behov kommer att påverka den mer detaljerade fördelningen av arbetsuppgifter inom ansvarsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar struktur. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar, påminner och följer upp. Du tar även initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Rollen ställer också krav på flexibilitet och att du kan ställa om efter förändrade omständigheter. Du samarbetar bra med andra människor, är serviceinriktad, har god integritet och personlig mognad.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
* Flerårig arbetslivserfarenhet som av Kriminalvården bedöms vara relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av att självständigt driva, leda och underhålla processer med flera aktörer.
* Erfarenhet av diarieföring och arkivhantering.
* Erfarenhet av administrativt arbete.
* God IT-kompetens.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort.
Det är meriterande om du även har:
* Erfarenhet av administrativt arbete från Kriminalvården.
* Erfarenhet av arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete.
* Goda kunskaper i Officepaketet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Norrköping Kontakt
Rekryteringsspecialist
Mindy-Li Nixon Mindy-Li.Nixon@kriminalvarden.se Jobbnummer
9634489