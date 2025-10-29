Administrativa och koordinerande uppdrag hos storkund
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2025-10-29
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får bidra till att driva projekt och processer framåt? Vi söker nu medarbetare för kommande administrativa och koordinerande uppdrag hos vår kund i Ludvika. Uppdragen varierar och kan omfatta roller som administrativ assistent, materialplanerare, projektkoordinator och liknande funktioner. Eftersom detta är en generell annons för framtida uppdrag kan arbetsuppgifterna skilja sig beroende på roll. Du kan exempelvis arbeta med:
Planering och koordinering
• Samordning med produktionsplanerare och SCM för att säkerställa materialleveranser i tid
• Planering av materialresurser och uppföljning av inköpsordrar
• Projektkoordinering över flera avdelningar
Ekonomi och administration
• Fakturahantering och ekonomiska beräkningar
• Operativt stöd till ledning och team, inklusive rapportering och presentationer
• Administrativa uppgifter såsom reseplanering och inköp
Kommunikation och dokumentation
• Koordinering av konferenser och möten med interna och externa intressenter
• Skapande och redigering av dokument, exempelvis brev och mötesprotokoll
Din roll och ditt fokus anpassas därmed utifrån uppdragets behov och din kompetens. Uppdragsperioden kan också variera, men vanligtvis inleds anställningen med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med samarbete men arbetar lika effektivt självständigt. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Personlig lämplighet väger tungt, men vi ser särskilt positivt på om du:
• Har erfarenhet av administrativa och koordinerande roller
• Har erfarenhet eller förståelse för arbete inom industriell tillverkning
• Är van vid MS Office och andra digitala verktyg
• Har god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Är noggrann, proaktiv och har ett öga för detaljer
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst. Både ditt CV och personliga brev behöver vara skrivet på engelska.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att denna annons är en generell förfrågan inför kommande uppdrag. Samt att vi får in väldigt många ansökningar, vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9580435