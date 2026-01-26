Administrativa handläggare till cyberförsvarsledningen
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Tycker du om att skapa ordning i stort och smått och se till att det dagliga arbetet flyter på effektivt? Då kan rollen som administrativ handläggare vid cyberförsvarsledningen vara något för dig!
Försvarsmaktens cyberförsvarsledning fortsätter att i hög takt utveckla och förstärka Sveriges cyberförsvar, som i samtliga konfliktnivåer agerar för att försvara svenska intressen i cyberdomänen. Vi söker nu flera administrativa handläggare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som en av flera administrativa handläggare vid cyberförsvarsledningen kommer du att utgöra stöd till både chefer och andra medarbetare. Du är en nyckelperson i hanteringen av administrativa uppgifter som bidrar till att verksamheten fungerar effektivt och smidigt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Mötesplanering med bland annat mötesinbjudningar, bokning av lokaler och besökshantering
• Reseadministration
• Beställning, uppföljning och administration i Försvarsmaktens ledningsstödssystem
• Upprätthållande av gemensamma funktioner som exempelvis skrivarrum och expenserförråd
• Informationshantering och förande av minnesanteckningar och protokoll
• Arbete på cyberförsvarsledningens stabsexpeditionPubliceringsdatum2026-01-26KvalifikationerKvalifikationer
• Godkänd 3-årig gymnasieutbildning
• Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet i en administrativ serviceinriktad roll
• Mycket god datorvana och god kunskap i Office-paketet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Du har känsla för service, är självgående och har god administrativ förmåga. Vidare ser vi att du har hög integritet, en väl utvecklad kommunikationsförmåga samt är utåtriktad och trygg i din roll eftersom tjänsten innebär kontaktytor både inom och utanför cyberförsvarsledningen. Arbetet förutsätter att du har en god förmåga att självständigt prioritera och organisera ditt arbete. Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel och lösningsorienterad.
Du trivs i en miljö under ständig utveckling och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du är strukturerad, stresstålig och har hög integritet, vilket är nödvändigt för att hantera känslig information.
Som person har du en positiv inställning, god samarbetsförmåga och är prestigelös i din inställning till arbete. Du har ett hjälpsamt förhållningssätt och förmågan att skapa och bibehålla goda relationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för respektive tjänst.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten eller annan försvarsmyndighet
• Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens informations- och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av arbete i dokument- och ärendehanteringssystem i offentlig verksamhet
• Kunskap om Försvarsmaktens ledningssystem och ledningsprocesser
• Akademisk examen relevant för befattningen
• B-körkortÖvrig information
Tillsvidareanställning, heltid, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Stockholm.
I arbetsuppgifterna ingår även 3 timmars träning i veckan på arbetstid för att upprätthålla den nivå av kondition, rörlighet och styrka som behövs för befattningen.
Upplysningar om befattningen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, OFR/S Kjell Tetzlaff
SACO Stefan Ungerth
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-16 Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se
, ange referens 6130 i ämnesraden.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9705817