Administrativa amanuenser, Var med och bygg AI-communityn på KTH Innovation
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-17
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
Gillar du AI? Är du en person som gillar att arrangera event och bygga nätverk? Perfekt, läs vidare!Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vi på KTH Innovation stöttar människor på KTH som vill utveckla sina idéer och ta dem vidare.
Vi är en av Europas ledande innovationsmiljöer och en del av universitetet. Sedan 2007 har vi hjälpt tusentals studenter, forskare och anställda att utveckla idéer till framgångsrika startups.
Varje år möter vi över 400 nya idéer. Vi erbjuder stöd hela vägen från idé till innovation - med coaching, finansiering, juridiskt stöd och tillgång till globala nätverk. Många team jobbar med AI, deeptech och hållbarhet.
För att inspirera studenter och forskare ordnar vi bland annat event, workshops och andra initiativ och nu vill vi göra mer kopplat till AI. Vårt hus på Teknikringen 1 är navet för vår kreativa och drivna community och det är här det mesta vi gör händer.
Ditt uppdrag
- Vara del i en grupp som har till uppdrag att planera och genomföra AI-relaterade aktiviteter som hackathons, kreativa workshops och inspirationsföreläsningar
- Hjälpa oss att synas på rätt platser, både på campus och i andra sammanhang i Stockholm
- Bidra med idéer och kreativitet för att skapa intressanta, inkluderande och inspirerande möten
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor som uppmuntrar egna initiativ i en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Ett extrajobb i hjärtat av KTH:s innovationsmiljö
- Möjlighet att bygga nätverk och skapa värde för andra
- En miljö där du får växa, testa och påverka
- En inkluderande kultur där vi bygger på olika erfarenheter och perspektivKvalifikationerKvalifikationer
- Antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte
- Ett genuint intresse för AI - tekniken, trenderna eller dess möjligheter
- Erfarenhet av att planera och genomföra event, workshops eller liknande
- Ansvarsfull, uppmärksam och öppensinnad - med en initiativrik, kreativ och lösningsfokuserad inställning
- Mycket goda kunskaper i det engelska språket, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Meriterande
- Är student på KTH och har minst två år kvar av dina studier
- God förståelse av och insyn i studentlivet på KTH eller andra universitet, gärna från engagemang i studentföreningar, nationer eller likande
- Gillar att samarbeta och vara en del av ett team som gör saker tillsammans
- Är kreativ, nyfiken och tycker om att få saker att hända
- Är kommunikativ och trygg i att möta nya människor
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - särskilt din samarbetsförmåga, och förmåga att se vad som behövs, ta egna initiativ och få saker att hända inom givna ramar.
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.
Ansökan ska innehålla:
- Kort presentation (max 1 A4) där du berättar varför du vill vara med i och bidra till vårt AI-team och vilka erfarenheter du har som kan vara relevanta för rollen.
Vi behöver inte CV med listor på meriter som inte är relevanta för denna tjänst - vi vill förstå din relevanta erfarenhet, din motivation och ditt intresse för uppdraget
- Bifoga gärna exempel på ditt AI-intresse och hur det yttrar sig (tex länk till GitHub, blog eller annat)
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 1 år, med tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
