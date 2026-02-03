Administrativ valmedarbetare till valen för riksdag, kommun och region 2026
2026-02-03
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker
Administrativ valmedarbetare till valen för riksdag, kommun och region 2026
(Ref.
nr. 112-818-2026)
Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för samordning och sammanställning av valresultatet för länet i samband med valet till riksdag, kommun och region 2026. Vi söker nu en administrativ valmedarbetare inför och under den slutgiltiga sammanräkningen av rösterna i valen 2026. Även visst räkningsarbete kan komma att ingå i tjänsten.
Genom ditt arbete bidrar du till att genomföra ett rättssäkert val och i förlängningen till att upprätthålla det demokratiska systemet. Uppdraget är administrativt och inte politiskt.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Är du en person som är organiserad och strukturerad, är van att arbeta efter givna ramverk och regler samt har ett ordningssinne? Då kan det här vara ett uppdrag för dig!
Som administrativ valmedarbetare arbetar du med att förbereda och organisera det administrativa arbetet inför den slutliga rösträkningen, hantera olika förteckningar samt strukturera upp arbetsutrymmet för den administrativa delen. I samtliga arbetsuppgifter är det av yttersta vikt att du har förmåga att effektivt genomföra ditt arbete utifrån tydligt uppsatta tidsramar.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har adminitrativ erfarenhet. Du har god förståelse för regelstyrt arbete och kan fatta självständiga, välgrundade beslut.Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du ska:
- Fyllt 18 år
- Vara svensk medborgare
- Tillgänglig för en obligatorisk utbildningsdag under v 36
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att ha arbetat med det administrativa arbetet inför den slutliga rösträkningen på länsstyrelsen alternativt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i samband med val
- Erfarenhet av att räkna vid den slutliga rösträkningenOm tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning med ersättning per timme. Anställningen sträcker sig mellan den 31 augusti och längst till och med den 2 oktober september 2026.
Arbetet är schemalagt under perioden 31 augusti längst till den 2 oktober 2026 och arbetstiden beräknas till måndag - fredag, klockan 08.00 - 17.00. Övertidsarbete kan förekomma vid behov.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av valsamordnare Rebecka Kleréus. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 23 februari 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-818-2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262) Jobbnummer
9720069