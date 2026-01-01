Administrativ undersköterska - tillsammans skapar vi kvalitet i vården!
AB Vårdstyrkan i Stockholm / Undersköterskejobb / Sollentuna
2026-01-01
Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Vi söker en engagerad administrativ undersköterska som vill vara en nyckelperson i vårt team! Här kombinerar du omsorgsarbetet med viktiga administrativa uppgifter som bidrar till kvalitet, struktur och trygghet i verksamheten.
I rollen ingår bland annat:
Samordning och planering av bemanning och scheman
Dokumentation och uppföljning i journalsystem
Stöd till chef och arbetsgruppen i det dagliga arbetet
Medverkan i kvalitets- och förbättringsarbete
Praktiskt omsorgsarbete utifrån behov
Var tredje helg - en del av vårt kvalitetsarbete
Hos oss ser vi helgarbetet i vården som en värdefull del av vårt kvalitetsarbete. Genom att arbeta var tredje helg blir du en viktig länk i att säkerställa kontinuitet och trygghet för våra kunder och kollegor.
Helgarbetet ger dig möjlighet att se hela verksamheten i ett annat ljus - där struktur, ansvar och närvaro gör verklig skillnad.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med erfarenhet av administration eller samordning i hemtjänsten
Har god datorvana och erfarenhet av dokumentation
Är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta
Ser helheten och vill bidra till en trygg och välorganiserad verksamhet
Erfarenhet i Epsilon, Phoniro, Combine samt QuinyxKörkortskrav
Vi erbjuder
En varierad och meningsfull tjänst i en stabil verksamhet
En arbetsplats med nära samarbete, humor och värme
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och kvalitet
Trygg schemaläggning med var tredje helg i vården som standard och vid behov
Motionsbidrag
Välkommen till ett arbete där ditt engagemang gör skillnad - varje dag, och var tredje helg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Vårdstyrkan i Stockholm
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Hemtjänst Sollentuna
