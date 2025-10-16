Administrativ samordnare till uppdrag på kommun
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Härryda Visa alla administratörsjobb i Härryda
2025-10-16
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Härryda
, Lerum
, Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som arbetat administrativt i offentlig sektor tidigare som utredare, projektledare eller handläggare. Är du tillgänglig omgående? Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med följande arbetsuppgifter;
* Stötta sektorns verksamheter i frågor och processer som rör politiska ärenden.
* Samordna den interna ärendegranskningen inom sektorn.
* Kvalitetssäkra den interna ärendegranskningen genom hela processen.
* Skriva tjänsteskrivelser.
* Ge stöd till kollegor vid upprättande av tjänsteskrivelser (struktur, mallar och språk).
* Säkerställa att ärenden och handlingar hanteras och dokumenteras enligt gällande interna rutiner.
Vem är du?
* Högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område.
* Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
* Erfarenhet av analys- och utvecklingsarbete i offentlig verksamhet.
* Erfarenhet av att ta fram utredningar, utlåtanden, rapporter och remisser.
* Erfarenhet av att skriva tjänsteskrivelser.
* Förståelse för politisk ärendehantering.
* Kännedom om offentlighets- och sekretesslagstiftning.
* Kännedom om dokumenthantering.
* Mycket god administrativ förmåga.
* Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.
Meriterande
* Erfarenhet av processledning och/eller projektledning.
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd av Jurek Talents. Omfattningen är på 100% (heltid). Startdatum för uppdraget är omgående och löper i cirka 3 månader. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Kajsa Lidén på kajsa.liden@jurek.se
Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Kajsa Lidén kajsa.liden@jurek.se Jobbnummer
9559873