Administrativ samordnare till projekt inom digital kompetensutveckling
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2026-07-02
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Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer främjar, stöttar och utvecklar vi regionens kulturliv. Vi ger även tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ: Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling.
Läs mer på vgregion.se/kulturförvaltningen.
För att utföra vårt uppdrag med konst, kultur, natur och kulturarv finns för kärnverksamheten två avdelningar, Konst och kultur samt Natur och kulturarv där respektive avdelning är uppdelad på ett flertal enheter. På avdelningen Natur och kulturarv finns det sex museer och besöksmål som förvaltningen driver. För att samordna tvärande frågor över hela förvaltningen arbetar vi i matris, där exempelvis vårt arbete med kommuner, barn och unga, samlingsförvaltning och Agenda 2030 ingår.Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Kulturförvaltningen VGR har beviljats ESF-medel för digital kompetensutveckling inom musei- och bibliotekssektorn i Västsverige. Projektet löper över två år och består av fem kompetensutvecklingsmoduler på totalt 116 timmar. Modulerna är utformade för att möta medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsbehov och omfattar områdena grundläggande digital kompetens, ledarskap och förändringsledning, digital pedagogik, digital kommunikation samt öppna och länkade data.Cirka 670 personer deltar i projektet. Deltagarna har olika yrkesroller, förkunskaper och behov och deltar därför endast i relevanta moduler.
Projektet startar hösten 2026. Inledningsvis planeras projektet, lärmodulerna och kommunikationen. Därefter påbörjas de kompetenshöjande insatserna.
Vi söker dig som vill vara ett administrativt stöd till projektgruppen med ansvar för samordning och administration av lärgrupper, deltagarrapportering, statistikinsamling och analys samt rese- och lokalbokningar.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget syftar till att stärka och vidareutveckla den digitala kompetensen av medarbetare verksamma på museer och bibliotek i västsverige.
Den administrativa samordnaren ingår i projektgruppen som leds av projektledaren. Samordnaren har en central roll och stöttar med administration, deltagarredovisning, uppföljning och rapportering till Svenska ESF-rådet och SCB.
Uppgifter som ingår i rollen är:
Löpande administrativt stöd till projektet
Deltagarredovisning och rapportering till svenska ESF rådet och SCB
Processtöd i arbetet med t.ex. deltagarinflytande
Stöd i samordning av projektet
Stöd i utveckling av rutiner för uppföljning och dokumentation
Stöd i administrativa frågor kring uppföljning och deltagarredovisning kopplade till ESF för respektive lärmodul
Stöd till projektledningen i uppföljning av mål och resultat samt sammanställning av data och analys.
Bidra till lärande, uppföljningsrapporter och beslutsunderlag
Stöd i planering och genomförande av gemensamma möten, workshops och lärmoduler
Medverkan i kommunikations- och spridningsinsatser
Arbetsplatsen är förlagd till Göteborg. Resor inom regionen kan ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
För tjänsten krävs att du har:
dokumenterad erfarenhet av kvalificerad administration, uppföljning, utredning eller analys
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller annan större organisation
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
mycket goda kunskaper i Excel och god vana att arbeta med data, formler och uppföljning
god förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i ESF-projekt eller andra externfinansierade projekt
erfarenhet av resultatrapportering och statistikuppföljning
Personliga kompetenser
Du är strukturerad, ansvarstagande och kan prioritera i ett arbete med många kontaktytor och parallella uppgifter. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du är analytisk, serviceinriktad och professionell i ditt bemötande. Du kan omsätta information till tydliga underlag och skapa ordning i komplexa processer.Anställningsvillkor
Projektanställning, 100%, 2 år.
Ansökningsprocess
I denna rekrytering ber vi dig endast att bifoga ditt CV i samband med ansökan. I stället för personligt brev får du besvara frågor om dina erfarenheter och din kompetens. Syftet är att ge alla en likvärdig möjlighet att beskriva sin bakgrund. Vi ber dig besvara frågorna så noggrant som möjligt. Intervjuer planeras att påbörjas i början av september.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturförvaltningen, Natur och kulturarv Kontakt
Avdelningschef
Linda Lundberg linda.i.lundberg@vgregion.se 0721421537 Jobbnummer
9988503